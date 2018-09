«Viadotto Magliana e Ponte Marconi a rischio» | dopo la denuncia di Leggo arrivano i fondi

Piccolo : new jersey Viadotto Magliana vengano rimossi da Raggi : Roma – “Con il rientro dalle ferie la viabilita’ sul viadotto della Magliana e’ diventata un incubo. Nei giorni scorsi la Giunta aveva annunciato la fine della sperimentazione adottata nel mese di luglio e il ritorno alla normalita’, purtroppo ad oggi la situazione e’ uguale se non peggiore a quella dell’inizio della sperimentazione. A differenza di quanto comunicato dalla sindaca il 29 agosto scorso, il ...

Campidoglio - stop a sperimentazione Viadotto della Magliana : viadotto della Magliana, stop alla sperimentazione del restringimento. Obiettivo fluidificare traffico dopo parziale riapertura ponte della Scafa. Viste le difficoltà legate alla chiusura del ponte della Scafa, che collega Ostia a Fiumicino, l’amministrazione capitolina sta predisponendo la sospensione della sperimentazione del restringimento sul viadotto della Magliana, carreggiata A91 in direzione Roma sulle rampe di accesso di via della ...

Roma - Viadotto della Magliana : stop alla sperimentazione del restringimento di carreggiata : Dietrofront del Comune sul restringimento della carreggiata sul viadotto della Magliana. 'In seguito alle difficoltà legate alla chiusura del ponte della Scafa, che collega Ostia a Fiumicino, l'...

Roma. Viadotto Magliana : lavori per barriere sicurezza e segnaletica : Secondo il programma, sono iniziati i lavori per il ripristino delle barriere di sicurezza e della segnaletica sul Viadotto della

Campidoglio : Viadotto Magliana al via lavori : Campidoglio: Viadotto Magliana, 22 agosto inizio lavori per barriere sicurezza e segnaletica. Proseguono attività di manutenzione anche su Ponte Principe Amedeo di Savoia, dell’Osa e Galleria Giovanni XXIII. Roma – Come da programma sul Viadotto della Magliana inizieranno questa settimana i lavori per il ripristino delle barriere di sicurezza e della segnaletica. Per consentire l’allestimento del cantiere è prevista la chiusura ...

Allarme Roma : chiusi Viadotto Magliana e Ponte Scafa verso Fiumicino/ Rischio crollo - Salvini : “Raggi agisca” : Roma, chiuso Ponte della Scafa verso l'aeroporto di Fiumicino: decisione presa d'urgenza per motivi di sicurezza, ma il Sindaco protesta. Allarme anche sul Ponte della Magliana(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 10:42:00 GMT)

Roma - alla Magliana la maggioranza in bilico : il M5S spaccato sul Viadotto : Il «ponte della discordia» alla Magliana ha aperto la terza crisi di fila in un municipio a guida stellata. Dopo lo scioglimento di Garbatella e Montesacro , VIII e III, poi persi dai grillini alle ...

Roma - occhi puntati sul Viadotto della Magliana. Salvini : aspetto relazione dal Campidoglio : ... strada che passa dall'omonimo ponte tra i più critici della Capitale, sul quale, dopo i fatti di Genova, si è scatenata di nuovo la battaglia politica. Il professor Remo Calzona, per anni docente ...

Viadotto Magliana - il prof rassicura : 'Non è a rischio crollo' : Riflettori accesi sul Viadotto della Magliana a Roma. Dopo la tragedia di Genova, con il crollo di parte del ponte Morandi, anche a Roma si accendono i fari su diverse infrastrutture. Il Pd, per voce ...

Crollo Ponte Genova - il Campidoglio : per il Viadotto della Magliana oltre 2 milioni di euro : “L’Amministrazione capitolina per il Ponte del viadotto della Magliana ha stanziato a Bilancio 2018 oltre 2 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria. Per la sicurezza dei 400 ponti di Roma Capitale, l’Amministrazione esegue un regolare monitoraggio”. Così il Campidoglio replica ad una serie di sollecitazioni giunte dal Pd e da Fdi alla necessita’ di intervenire per salvaguardare il viadotto della ...

Il Viadotto della Magliana a Roma come Ponte Morandi : «Mai collaudato e a rischio crollo» : Ponte Morandi non solo a Genova: gli altri ponti realizzati dall'ingegnere in Italia e nel mondo Il Ponte che costeggia il Tevere, attraversando il quartiere della Magliana, è stato progettato ...