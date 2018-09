Versalis | a Ferrara un nuovo impianto per la produzione di elastomeri

A Ferrara nuovo impianto Versalis : BOLOGNA, 12 SET - Versalis , Eni, ha inaugurato oggi a Ferrara il nuovo impianto per la produzione di gomme EPDM destinate, in particolare, all'industria delle componenti automobilistiche. Il nuovo ...

Eni - Versalis : a Ferrara nuovo impianto per produzione elastomeri : Versalis , Eni , consolida la propria presenza sul territorio ferrarese, inaugurando a Ferrara il nuovo impianto per la produzione di gomme EPDM destinate, in particolare, all'industria delle ...