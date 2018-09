Usa | Trump | “L’uragano Florence può colpire anche la Georgia”

L'uragano Florence arriva negli Usa - polemiche per le parole di Trump - : Hanno suscitato non poche reazioni le parole del presidente che, per rassicurare i cittadini, ha definito "un successo incredibile" la gestione dell'emergenza a Porto Rico di un anno fa, in cui sono ...

Usa : massima allerta per l’uragano Florence - ma Trump sposta 10 miliardi dalla protezioni civileai centri migranti : massima allerta negli Stati Uniti per l’uragano Florence, ma in America sta sta facendo discutere la notizia che l’amministrazione Trump ha spostato 10 milioni dal budget della Fema, la protezione civile Usa, ai programmi dell’Ice per la detenzione dei migranti senza documenti. Lo spostamento dei fonti è registrata in uno dei documenti del budget per l’anno in corso del dipartimento per la Sicurezza Interna ed è stata ...

Usa - Trump manda l’allerta per l’uragano Florence : “Sarà devastante” : Il presidente Donald Trump allerta sulla pericolostà dell’uragano Florence, categoria 4, che incombe sulla Carolina del Sud, del Nord e sulla Virginia, dove è stata ordinata l’evacuazione obbligatoria di oltre un milione di persone. “Sarà devastante” per la Carolina del Nord e del Sud, ha avvertito Brook Long, amministratore della Fema, la protezione civile Usa, parlando al fianco del presidente, nello Studio ...

Azioni Apple in balia delle parole di Trump su produzione iPhone negli Usa : Il titolo Apple cerca di reagire mettendo a segno un deciso rialzo, che al momento della scrittura si assesta sul + 2,40%, passando di mano a quota 223,50 dollari. Le Azioni del gigante high tech ...

11/9 - Trump : futuro Usa è scritto da eroi : 22.08 "Questo campo ora è un monumento all' audacia americana, un messaggio al mondo: L'America non si arrenderà mai alla tirannia".Così il presidente Usa,Trump, in memoria delle vittime dell'11 settembre 2001 al campo di Shanksville in Pennsylvania, diventato un monumento in ...

11/9 - Trump : futuro Usa è scritto da eroi : 22.08 "Questo campo ora è un monumento all' audacia americana, un messaggio al mondo: L'America non si arrenderà mai alla tirannia".Così il presidente Usa,Trump, in memoria delle vittime dell'11 settembre 2001 al campo di Shanksville in Pennsylvania, diventato un monumento in ricordo dei passeggeri del volo 93 della United Airlines,schiantato al suolo: fu l'unico dei 4 aerei dirottati a non raggiungere l'obiettivo,forse il Campidoglio o la Casa ...

Usa : Trump cala in sondaggio Cnn - solo 36% lo appoggia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Usa - Trump : “Pil più alto del tasso di disoccupazione per la prima volta in 100 anni”. Ma c’è uno zero in più : “Il tasso di crescita del pil (4,2%) è più alto del tasso di disoccupazione (3,9%) per la prima volta negli ultimi 100 anni“, twitta il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Ma il record, in realtà, è “solo” decennale. E a smentire il presidente ci ha pensato il consigliere economico della Casa Bianca Kevin Hassett che in conferenza stampa ha ammesso: “Qualcuno probabilmente ha trasmesso a Trump il numero ...

Usa ATTACCANO CORTE DELL'AJA/ Pungo duro di Trump - Bolton : "Se ci indaga scatteranno sanzioni" : Usa ATTACCANO CORTE DELL'AJA: "Se ci indaga scatteranno sanzioni". Tensione alle stelle tra Washington e l'istituzione che giudica i crimini di guerra e contro l'umanità(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 21:30:00 GMT)

Trump dovrà rispondere sotto giuramento per difendersi da un’accUsa di diffamazione : Summer Zervos, un'ex concorrente di The Apprentice, lo accusa di averla molestata e di averla diffamata dandole della bugiarda The post Trump dovrà rispondere sotto giuramento per difendersi da un’accusa di diffamazione appeared first on Il Post.

Dazi - Pechino invita i big delle banche Usa per pressing su Trump : pressing del governo cinese sulle grandi banche di Wall Street, i cui vertici sono stati invitati a Pechino il 16 settembre nel tentativo di fare fronte comune contro la politica dei Dazi del ...

Trump risponde ad Apple : 'Non volete i dazi? Create i vostri prodotti negli Usa'. - : Trump , @realDonaldTrump, September 8, 2018 La Casa di Cupertino ha chiesto al Governo di «riconsiderare queste misure e lavorare per trovare altre soluzioni più efficaci che rendano l'economia ...

Trump sfida Apple : "Venite a produrre negli Usa" : Per questo motivo la società ha chiesto al governo di Washington di 'riconsiderare queste misure e lavorare per trovare altre soluzioni più efficaci che rendano l'economia americana più solida e ...

Trump sfida Apple : fabbricate negli Usa : 01.17 Trump sfida la Apple e, in un tweet, replica alle preoccupazioni della casa di Cupertino per i possibili nuovi dazi alla Cina. "C'è una facile soluzione che comporterebbe zero tasse e incentivi fiscali. fabbricate i vostri prodotti negli Usa invece che in Cina. Cominciate a costruire nuovi impianti ora", scrive il presidente. Nelle ultime ore il gruppo guidato da Tim Cook ha denunciato come con nuovi dazi aumenterebbero i costi di ...