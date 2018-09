: Fra 2 mesi esatti rientra in vigore la seconda tranche di sanzioni #Usa contro l'#Iran sul petrolio e sui settori e… - ispionline : Fra 2 mesi esatti rientra in vigore la seconda tranche di sanzioni #Usa contro l'#Iran sul petrolio e sui settori e… - NotizieIN : Usa, sul certificato anche il genere X - TelevideoRai101 : Usa, sul certificato anche il genere X -

Maschio, femmina o"X", per chi non si riconosce nei primi due. L'opzione 'terzo' sarà consentita ai newyorchesi suldi nascita, grazie alla alla nuova legge approvata dal consiglio comunale. Il provvedimento consentirà di modifirela precedente categorizzazione indicata neldi nascita quando questa terza opzione non era prevista. "Ci sono tanti newyorchesi che non si sentono né maschio né femmina",ha osservato il portavoce del consiglio comunale, Corey Johnson.(Di giovedì 13 settembre 2018)