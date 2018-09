Usa | scrive un libro su come uccidere il marito | accusata di averlo fatto davvero

"Fabbricate i vostri prodotti in Usa invece che in Cina. Cominciate a costruire nuovi impianti ora". Trump scrive a Apple : Donald Trump sfida Apple e in un tweet replica alle preoccupazioni della casa di Cupertino per i possibili nuovi dazi alla Cina: "C'è una facile soluzione che comporterebbe zero tasse e incentivi fiscali. Fabbricate i vostri prodotti in Usa invece che in Cina. Cominciate a costruire nuovi impianti ora", scrive il presidente americano.Nelle ultime ore il gruppo guidato da Tim Cook ha denunciato come con nuovi dazi aumenterebbero i costi di ...

Usa : 14enne scompare nel nulla e dopo 5 anni scrive alla mamma : 'Sto bene - ma non torno' : A soli 14 anni, Emily Wynell Paul, scomparve da casa, a Southport, piccolo centro della Bay County, in Florida. La ragazzina aveva lasciato una lunga lettera ai genitori - dove spiegava che non poteva più rimanere con loro, ma che un giorno, forse, sarebbe ritornata - ed aveva fatto perdere le sue tracce. Qualche settimana fa, dopo 5 lunghi anni di angoscia ed attesa, la mamma di Emily, ha ricevuto un'altra missiva dalla figlia. A riportare la ...

Modena - rapinatore si pente e scrive alla vittima : 'Chiedo scUsa - voglio risarcirti'| Premiato con i domiciliari : "Gentile signorina, sono quel disgraziato che ha avuto la pessima idea di portarle via la borsetta. E' stato un momento di crisi avendo a casa la compagna e un bambino piccolo. Non avevo la minima ...

Un consigliere di Casale Monferrato scrive a Trump : "L'amianto è pericoloso - non ricominciate a Usarlo" : Era stato bandito, in tutto il mondo, nel 1989, ma da qualche giorno l'utilizzo dell'amianto nell'edilizia è di nuovo legale negli Stati Uniti. La decisione, presa dall'Epa (Agenzia di protezione dell'ambiente degli Stati Uniti), ha suscitato lo sconcerto di Luca Servato, consigliere comunale di Casale Monferrato, il comune in provincia di Alessandria tristemente noto per la morte di più di 2500 persone, dovuta proprio al contatto ...

Fausto Brizzi - caUsa per risarcimento danni alle ragazze. Una gli scriveva : 'Inginocchiati - perché...' : Nascondere qualcosa in questi anni è diventato impossibile. Le chat e i messaggi restano sul telefono e possono essere ri-utilizzati per vendetta o per riportare giustizia. Ed è proprio grazie a ciò ...

'Ma cosa sta scrivendo?' : Elena Santarelli zittisce chi l'accUsa di essere troppo magra : Era successo esattamente un mese fa: Elena Santarelli aveva pubblicato su Instagram una foto che la ritraeva in bikini e i suoi follower si erano allarmati per la sua eccessiva magrezza. Nelle ultime..

Google scrive : «Marchionne morto il 23 luglio a Maranello». Ma è un errore e si scUsa : Un errore su Google e Sergio Marchionne è stato dato per morto il 23 luglio a Maranello . È accaduto oggi a chi ha digitato 'Marchionne' su Google e come prima opzione si è visto apparire un riquadro ...

Usa - bimbo malato di cancro scrive le sue ultime volontà : il mio funerale sarà una festa : Garrett Matthias, aveva 5 anni e, alla sua età, si dovrebbe scrivere la lettera a Babbo Natale o i regali che si desiderano per il proprio compleanno. Questo bimbo americano, però, era malato di cancro e, nelle scorse settimane, ha deciso di dettare alla mamma le sue ultime volontà. La sua è stata una richiesta commovente e straziante: "Vorrei che il mio funerale sia una grande festa, con tanti ghiaccioli e giochi gonfiabili". Lo scorso 6 ...

Parma - rinchiUsa e picchiata dal compagno. La costringeva a scrivere ai figli di non cercarla : Il nucleo Antiviolenza e tutela minori della municipale di Parma ha eseguito una misura cautelare nei confronti di un uomo ritenuto responsabile di gravi maltrattamenti in famiglia. Dopo anni di abusi, la compagna ha trovato il coraggio di fuggire di casa, rivolgendosi ai figli e raccontando tutto.Continua a leggere