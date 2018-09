USA | dalle centrali nucleari alle evacuazioni | ecco come la East Coast si sta preparando

Salvini contro Merkel : odio sociale in Germania caUSAto dalle porte aperte ai migranti : Intervista alla radio tedesca Deutsche Welle, nella sua politica migratoria la cancelliera 'sottovalutò il rischio di conflitti sociali'

Salvini contro Merkel : odio sociale in Germania caUSAto dalle porte aperte ai migranti : Quando Angela Merkel aprì le porte della Germania a centinaia di migliaia di migranti, "certamente sottovalutò il rischio di conflitti sociali". Lo dice il vice premier e ministro degli Interni Matteo Salvini in un'intervista alla radio tedesca Deutsche Welle, concessa mentre il governo Conte si appresta a festeggiare i suoi primi 100 giorni, commentando gli eventi di Chemnitz."Ancora ricordo cosa accadde durante le celebrazioni ...

Anche Ed Sheeran in paUSA prima del nuovo album : arriva l’annuncio a qualche giorno dalle nozze : Ed Sheeran in pausa prima del nuovo album. Questo è quanto emerge da una delle ultime interviste che l'artista ha rilasciato alla BBC, con la quale ha voluto specificare di avere in mente un altro progetto che non sia un album, il tutto proiettato verso il prossimo anno così come dichiarato all'emittente britannica. "Mi piacerebbe realizzare un progetto l'anno prossimo che non sia un album. Qualcosa che non viene trasmesso alla radio, ...

BAMBINA MESSICANA MORTA IN CENTRO DETENZIONE AL CONFINE/ Fermata dalle guardie USA : accUSA di omicidio colposo : Una BAMBINA di un anno e mezzo è MORTA di polmonite dopo aver trascorso circa un mese in un CENTRO di detenzone americano per profughi senza documenti(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 12:11:00 GMT)

AbUSA di una bimba di 8 anni in oratorio : arrestato pensionato. La violenza ripresa dalle telecamere : Abusi in oratorio nel Casertano. Un pensionato di 67 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari a Santa Maria Capua Vetere con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una bimba di 8 ...

Dall'Ue 18 milioni di euro in aiuti all'economia iraniana - colpita dalle sanzioni USA : 'Non solo i popoli della regione - ha sottolineato Hatami - ma tutto il mondo è in debito con la Siria per le battaglie contro i terroristi', auspicando al contempo che presto venga 'liberato' tutto ...

Iran - ministro Esteri : gli USA sono dipendenti dalle sanzioni - : Il ministro degli Esteri Iraniano Javad Zarif ha affermato che gli Stati Uniti sono diventati dipendenti dalle sanzioni. "Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni contro due ministri della Turchia. ...

USA - oltre 700 bimbi immigrati restano separati dalle famiglie : Usa, oltre 700 bimbi immigrati restano separati dalle famiglie Usa, oltre 700 bimbi immigrati restano separati dalle famiglie Continua a leggere L'articolo Usa, oltre 700 bimbi immigrati restano separati dalle famiglie proviene da NewsGo.

Dalle auto alla soia - cos'è successo e cosa cambia con il summit USA-Ue : Più che una pace, un armistizio. Il vertice di ieri fra Donald Trump e il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker si è chiuso con una dichiarazione che congela la guerra commerciale ...

Dalle auto alla soia - cos’è successo e cosa cambia con il summit USA-Ue : Il vertice di ieri fra il presidente americano Donald Trump e il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha congelato la guerra commerciale fra Washington e Bruxelles. La Ue scongiura il rischio di dazi del 20% sulle vetture, gli Usa si aggiudicano impegni per l’import di prodotti in agricoltura ed energia. Ma a che cosa porteranno i negoziati-fiume di ieri?...

AbUSAno di una turista danese 17enne - ripresi dalle telecamere : L’aggressione fuori da una discoteca sul Lago di Garda. La ragazza è già ripartita per la Danimarca

Assalito dalle vespe : SiracUSA - muore a 82 anni : Gli insetti avevano nidificato nella sua proprietà, al confine fra la città della fonte Aretusa e Floridia. Fatale uno choc anafilattico

I morti caUSAti dalle forti piogge nel Giappone centro-occidentale sono saliti a 69 : Il numero di persone morte in seguito alle intense piogge nel Giappone centro-occidentale, che hanno poi provocato alluvioni e frane, è salito a 69 e potrebbe aumentare ancora nelle prossime ore, secondo gli ufficiali della città di Kurashiki. La maggior parte delle The post I morti causati dalle forti piogge nel Giappone centro-occidentale sono saliti a 69 appeared first on Il Post.

Incendi USA - situazione drammatica in California : un morto e diversi animali uccisi dalle fiamme