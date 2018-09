Usa | arriva l’uragano Florence | il più potente in 20 anni Ultime notizie | onde da 6m

F1 - Maurizio Arrivabene : “I piloti maggiordomi? Mi sono scUsato con Bottas. Dobbiamo imparare la lezione di Monza” : In lunga intervista concessa ad Autosprint il Team Principal della Ferrari Maurizio Arrivabene è andato a toccare tutti i temi caldi del post GP d’Italia del Mondiale 2018 di Formula Uno, senza sottrarsi agli argomenti scottanti. Sulla definizione di piloti “maggiordomi” che Arrivabene aveva usato parlando dei giochi di squadra in Mercedes e non in Ferrari, il manager bresciano ha corretto il tiro: “Ero convinto che ...

F1 - a tutto Arrivabene : “ho chiesto scUsa a Bottas per la frase sui maggiordomi. Marchionne? Ho letto cose che…” : Il team principal della Ferrari ha parlato di vari argomenti, svelando anche di aver chiesto scusa a Bottas per le frasi rilasciate dopo il Gp di Monza La frase contro Bottas, il duello con la Mercedes in campionato e il suo rapporto con Sergio Marchionne. Sono questi e altri gli argomenti trattati da Maurizio Arrivabene nel corso di un’intervista rilasciata ad Autosprint, nel corso della quale il team principal della Ferrari ha ...

Scuola al via non solo in Italia : in Francia e negli Usa arriva la settimana supercorta di 4 giorni : Al via il nuovo anno scolastico non solo nel nostro Paese. Tra i soliti problemi Italiani, diamo uno sguardo al resto del mondo, che si interroga sempre di più su come organizzare l'orario scolastico e sull'uso delle tecnologie in classe. Da quest'anno in Francia e negli Usa si sperimenta la settimana "supercorta" con soli 4 giorni di Scuola.Continua a leggere

“La vera caUsa della morte”. Dolores O’Riordan - la scoperta arriva solo ora : Un dolore ancora fresco quello legato alla scomparsa della cantante Dolores O’Riordan, inconfondibile con la sua voce meravigliosa che l’aveva resa famosa in tutto il mondo. Un lutto improvviso che aveva particolarmente colpito anche i tanti colleghi pronti a tributarle toccanti omaggi. Ora, ecco emergere la verità sulla sua fine: la cantante è morta annegata nella vasca da bagno in seguito a un’intossicazione da alcool. ...

Nuova Fiat 124 Spider : le novità del restyling arrivano dagli Usa [FOTO] : La rinnovata due posti scoperta della Casa del Lingotto viene proposta in anteprima negli Stati Uniti L’aggiornamento dedicato alla Fiat 124 Spider viene proposta in anteprima sul mercato nord americano dove viene distribuita negli allestimenti Classica, Lusso e Abarth. Il restyling della due posti convertibile guadagna il sistema di infotainment Fiat Connect 7.0 abbinato ad uno schermo da 7 pollici ed all’impianto audio Bose. La versione ...

Trame - Una Vita : Donna SUsana complice di Arturo - arriva il padre di Cayetana : Grandi colpi di scena accadranno nelle nuove puntate di Una Vita, in onda a fine settembre sulle reti Mediaset. Le anticipazioni svelano che Ursula Dicenta si metterà in contatto con il padre di Cayetana, mentre Donna Susana siglerà un accordo con il colonnello Valverde. Infine Antonito dimostrerà di provare un certo interesse per una serva della soffitta che però non verrà ricambiato. Una Vita: l'arrivo di Jaime Alday, Donna Susana tradisce ...

Migranti - meno barconi ma ricominciano gli sbarchi autonomi : a LampedUsa arrivate sei piccole navi con 66 a bordo : meno barconi carichi di Migranti a causa del pugno duro del governo e della rinuncia delle ong a pattugliare il Mediterraneo. Apparente tranquillità nel canale di Sicilia per quanto riguarda i flussi di chi parte dalle coste libiche rischiando la vita. Ma tra gli uomini che pattugliano l’area marina che va dalle coste Sud dell’isola al Nord Africa c’è il timore che possano ricominciare gli sbarchi autonomi. Piccoli natanti che partono ...

LampedUsa - arrivati 66 migranti a bordo di 6 barche - : Tre imbarcazioni sono approdate sul molo Favarolo, una si era spinta a Cala Palme. Le altre rintracciate nelle acque territoriali. Le persone sono state subito trasferite nell'hotspot di contrada ...

LampedUsa - arrivati 66 migranti a bordo di 6 barche : Lampedusa, arrivati 66 migranti a bordo di 6 barche Tre imbarcazioni sono approdate sul molo Favarolo, una si era spinta a Cala Palme. Le altre rintracciate nelle acque territoriali. Le persone sono state subito trasferite nell’hotspot di contrada Imbriacola. LO SPECIALE migranti Parole chiave: ...

Anche Ed Sheeran in paUsa prima del nuovo album : arriva l’annuncio a qualche giorno dalle nozze : Ed Sheeran in pausa prima del nuovo album. Questo è quanto emerge da una delle ultime interviste che l'artista ha rilasciato alla BBC, con la quale ha voluto specificare di avere in mente un altro progetto che non sia un album, il tutto proiettato verso il prossimo anno così come dichiarato all'emittente britannica. "Mi piacerebbe realizzare un progetto l'anno prossimo che non sia un album. Qualcosa che non viene trasmesso alla radio, ...

LETTURE/ Chi ha cominciato la guerra civile che parte dagli Usa e arriva all'Italia? : "Ogni guerra è una guerra civile" aveva scritto Pavese nel '47. Aveva ragione: oggi se ne combatte un'altra, più nascosta e più subdola. PAOLO VALESIO(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 06:09:00 GMT)LETTURE/ Roberto Roversi, la sinistra è una prigione ma si può uscire, di P. ValesioLETTURE/ Simone Weil e il "grosso animale": come limitare il male in politica?, di P. Valesio

Viganò - l’accUsatore di Bergoglio : “La corruzione è arrivata ai vertici della Chiesa” : L’arcivescovo autore del memoriale contro Papa Bergoglio in cui lo accusa di avere taciuto sui preti pedofili, si difende dalle voci che lo accusavano di aver agito per vendetta dopo la sua mancata nomina a cardinale: "Ho parlato perché la corruzione è arrivata ai vertici della gerarchia della Chiesa"Continua a leggere

Nel SiracUsano 44 migranti afghani arrivano su una barca a vela - fermati due presunti scafisti : Non sono i migranti della rotta libica, questi quasi tutti africani e subsahariani, quelli cioè 'bloccati' in mare e sulle navi dalla nuova politica italiana del governo giallo-verde. Sono afghani, ...

Tinder - negli Usa arriva la versione per college e università : L'app di dating lancia "U", la piattaforma per compagni di college con cui abbassa l'età media dell'utenza e la prepara a diventare abbonata premium