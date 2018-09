Usa | accusata di omicidio l' autrice di Come uccidere tuo marito

Usa - scrive un libro su come uccidere il marito : accUsata di averlo fatto davvero : Aveva scritto un libro intitolato "come uccidere tuo marito". Peccato che poi la realtà abbia superato la finzione, dato che lei suo marito forse l'ha ucciso per davvero.Nancy Crampton Brophy, 68 anni, di Portland, negli Stati Uniti, ha scritto ben tre libri sullo stesso argomento: "The Wrong Cop", che raccontava di una donna che immaginava in quali modi poter uccidere suo marito, "The Wrong Husband", che aveva come protagonista una donna che si ...

Nina Moric - accUsata di diffamazione aggravata - deve risarcire Belen Rodriguez : Condannata la modella croata per un’intervista radiofonica risalente al 2015 Nina Moric, accusata di diffamazione aggravata per avere definito ‘viado’ la showgirl argentina Belen Rodriguez in un’intervista alla trasmissione radiofonica ‘La Zanzara’ nel settembre 2015, è stata condannata a duemila euro di risarcimento dei danni e 600 euro di multa. Il giudice monocratico della decima sezione penale del Tribunale milanese, oltre a condannare ...

Trans accUsata di stupro violenta detenute in carcere femminile : Karen White è nata con il nome di David Thompson, ma lei non si è mai sentita un uomo. Così ha deciso di cambiare sesso. Prima di portare a termine la sua trasformazione a donna con l'operazione ai ...

Ariana Grande accUsata della morte di Mac Miller risponde con una foto - ricordando l’ex tra le polemiche : Solo poche ore dopo la divulgazione della notizia della morte del rapper per sospetta overdose, sui social è partito il tiro al bersaglio su Ariana Grande accusata della morte di Mac Miller per averlo lasciato mentre combatteva la sua tossicodipendenza. Come già accaduto prima dell'estate, quando la popstar ha annunciato la rottura col collega musicista, anche stavolta in rete non sono mancati insensati messaggi d'odio rivolti alla Grande, ...

Transgender accUsata di stupro rinchiUsa nel carcere femminile : violenta anche le detenute : La 51enne che era in custodia cautelare proprio per stupro su una donna, era stata rinchiusa in un carcere femminile perché si identificava come donna pur in assenza di un intervento chirurgico di cambio sesso. Nel penitenziario però ha abusato di altre due detenute.Continua a leggere

Mamma accUsata dell’omicidio della figlia di 3 anni : “Soffriva di depressione post natale” : Emer Cannon, 42 anni, di Dublino, è stata accusata dell'omicidio della figlioletta Zoe Whitford. La bimba è morta lo scorso febbraio all’età di 3 anni.Continua a leggere

Fan di Ben Affleck contro la coniglietta di Playboy/ Shauna Sexton accUsata di essere la caUsa del suo inferno : Una foto ha scatenato i fan di Ben Affleck, che hanno accusato la coniglietta di Playboy Shauna Sexton di essere la causa delle sue dipendenze. La foto, la polemica e la replica...(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 20:33:00 GMT)

Mamma accUsata di aver ucciso le figlie : aveva cercato online “come commettere il delitto perfetto” : Stephany Lafountain, 23 anni, è accusata di aver ucciso entrambe le sue figlie di pochi mesi a distanza di due anni l’una dall’altra. La prima bimba è morta nel settembre 2015, la seconda nel novembre 2017: durante le indagini la polizia ha scoperto che un’ora prima del secondo delitto la donna aveva cercato su google “i migliori modi per soffocare”.Continua a leggere

Asia Argento accUsata di molestie - la Cnn la cancella dagli episodi dello show di Anthony Bourdain : Dopo lo scandalo che ha travolto Asia Argento, la Cnn ha deciso di cancellare gli episodi di “Parts unknown” in cui l’attrice appariva con il compagno Anthony Bourdain, morto suicida a giugno. Una decisione che fa seguito alle recenti accuse nei confronti dell’attrice, paladina del movimento #MeToo: come rivelato da uno scop dle New York Times, l’Argento avrebbe pagato 380 mila dollari a Jimmy Bennett, il giovane ...

Ofo è stata accUsata da un fornitore di non avere pagato conti per 10 milioni di dollari : Un produttore di biciclette di Shanghai ha fatto causa all’azienda di bike sharing Ofo, accusandola di non avere pagato conti per circa 10 milioni di dollari. La denuncia è stata presentata da Shanghai Phoenix Bicycles, una delle aziende di biciclette The post Ofo è stata accusata da un fornitore di non avere pagato conti per 10 milioni di dollari appeared first on Il Post.

Arrestata l'eroina dei migranti : accUsata di aiutare gli scafisti : L"hanno arestata mentre si stava imbarcando per tornare in Germania, dove a giorni avrebbe iniziato a frequentare il Bard College di Berlino. Era andata a Lesbo ad aiutare i migranti, lei che profuga lo è stata (e lo è). La storia di Sarah Mardini e sua sorella Yusra aveva fatto parlare il mondo: quando il loro barcone andò in avaria,era il 2015, si gettarono entrambe in acqua e a nuoto trascinarono una ventina di migranti in salvo.Sono entrambe ...

Trenord - dipendente accUsata di razzismo torna in servizio : Trenord, dipendente accusata di razzismo torna in servizio La donna, attraverso gli altoparlanti del treno, si era riferita ai “molestatori” e agli “zingari” invitandoli a scendere dicendo “avete rotto i c…”. Salvini: "Brava Capotreno. Non sei sola!" Parole chiave: ...

Trenord - dipendente accUsata di razzismo torna in servizio | : La donna, attraverso gli altoparlanti del treno, si era riferita ai "molestatori" e agli "zingari" invitandoli a scendere dicendo "avete rotto i c…". Salvini: "Brava Capotreno. Non sei sola!"

Asia Argento accUsata di molestie - ecco la lettera con cui #MeToo scarica l’attrice italiana : “Questa settimana in particolare mi ha fatto comprendere quanto noi tutti abbiamo ancora molto da fare, me compresa” inizia così la lunga lettera scritta da Rose McGowan a nome del movimento #MeToo dopo lo scoop del New York Times secondo cui Asia Argento avrebbe pagato 380 mila dollari a Jimmy Bennett che l’accusava di molestie subite quando era ancora minorenne e le rivelazioni della sua compagna Rain Dove. Il #MeToo era nato ...