US Open da record! Boom di presenze per l’edizione 2018

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Grande affluenza di pubblico agli US: il torneo Slam americano ha fatto registrare 828.798 fan tra main draw e Fan Week Edizione da record, quella degli USche si è conclusa nello scorso weekend sui campi di Flushing Meadows. Durante le 3 settimane degli US, comprendenti anche la settimana dedicata ai fan, i numeri legati allehanno fatto sorridere i vertici dello Slam a stelle e strisce. Gli incontro dei tabelloni principali hanno raccolto 732.663, nonostante la debacle di Federer e il ritiro di Nadal nel maschile, nonchè diversi ko di lusso fra i primi turni WTA. La Fan Week ha invece raccolto 96.135, per un totale dunque di 828.798 fan.