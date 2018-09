Uragano Florence | il consolato italiano di Miami lancia l’allerta meteo

Allerta Meteo USA - l’Uragano Florence è sempre più vicino : impatto “catastrofico” sull’east coast tra Giovedì sera e Venerdì mattina - gli ultimi aggiornamenti [FOTO e VIDEO] : 1/10 ...

L'Uragano Florence e' in arrivo e sara' devastante : milioni di evacuati negli USA : L'Uragano Florence, che ha raggiunto la categoria 4 ed è molto vicino alla categoria 5 (massima potenza), continua la sua inarrestabile marcia verso ovest, che lo porterà ad impattare - ormai senza...

Usa - paura per Florence : l'Uragano è in arrivo e si teme la catastrofe : Più di un milione di americani, a partire dalle ore 12 di ieri, hanno iniziato ad evacuare la zona del South Carolina, uno degli Stati del sudest Usa. La motivazione è l'arrivo dell'uragano Florence che potrebbe abbattersi sul luogo già a partire da oggi. Il governatore Henry McMaster è stato così costretto a prendere provvedimenti, dato che l'uragano in questione è molto pericoloso e potrebbero essere messe a rischio delle vite. L'evacuazione ...

Uragano Florence - la grande paura : in 2 milioni in fuga dalla tempesta perfetta : Florence, un mostruoso Uragano di categoria 4, toccherà terra al massimo venerdì mattina. Trump ai cittadini del Nord e Sud...

L'Uragano Florence avanza verso la Carolina. E i cittadini di Charleston aspettano il segnale del metereologo Josh Marthers : L'uragano Florence avanza verso la Carolina del Sud e del Nord a 160 chilometri all'ora. E gli Stati Uniti corrono ai ripari: a oltre 1 milione di persone è stata ordinata l'evacuazione, ma a rischio ci sono oltre 20 milioni di cittadini. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato lo stato di emergenza.L'attesa è snervante anche a Charleston, in Carolina del Sud. Tutti attendono un segnale dal metereologo Josh ...

L’Uragano Florence si rafforzerà ancora : Il suo arrivo lungo la costa sud-est degli Stati Uniti è previsto per venerdì prossimo: porterà piogge copiose e venti molto forti The post L’uragano Florence si rafforzerà ancora appeared first on Il Post.

Usa - arriva l’Uragano Florence : il più potente in 20 anni/ Ultime notizie - onde da 6m - temperature fino a -63° : Stati Uniti, uragano Florence in arrivo nel sud est. Ultime notizie, un milione di persone a rischio evacuazione, gli stati interessati, South e North Carolina, nonché la Virginia(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 08:36:00 GMT)

Paura negli USA per l’arrivo dell’Uragano Florence : un milione di persone evacuate : L'uragano, di categoria quattro su una scala di pericolosità che arriva a cinque, dovrebbe abbattersi tra oggi e domani sulla Carolina del Nord e del Sud: un milione di persone evacuate, altre 20 milioni a rischio, indetto lo stato d'emergenza.Continua a leggere

Usa - oltre 5 - 4 milioni persone in zone a rischio Uragano Florence : Il Servizio meteorologico americano afferma che oltre 5,4 milioni di persone vivono in aree attualmente sotto allerta o sorveglianza uragani e altre quattro milioni sono sotto sorveglianza tempesta ...

L’Uragano Florence visto dallo Spazio : La Nasa condivide le immagini raccolte dalla Stazione Spaziale Internazionale dell’uragano Florence, che proprio in queste ore sta raggiungendo la costa sud degli Stati Uniti. L’entità del fenomeno è appena aumentata di grado, passando a uragano di categoria 4 (il massimo è 5), e si sta ulteriormente rafforzando sull’Atlantico con venti fino a 220 chilometri orari, rendendo sempre più concreta l’ipotesi di evacuazione per oltre ...

Uragano Florence : la East Coast degli Stati Uniti col fiato sospeso - milioni di persone nelle aree a rischio [MAPPE] : 1/4 ...

L'Uragano Florence avanza sulla Carolina a 160 chilometri all'ora. A rischio 20 milioni di americani : Il mostruoso uragano Florence avanza verso la Carolina del Sud e del Nord a 160 chilometri all'ora. A rischio ci sono 20 milioni di persone e per oltre 1 milione è stata ordinata l'evacuazione. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato lo stato di emergenza.Almeno due gli ospedali evacuati nella Carolina del Sud, il Tidelands Waccamaw Community Hospital e il Georgetown Memorial Hospital che hanno trasferito i pazienti ...

Usa - si avvicina l’Uragano Florence. Le immagini : L'uragano Florence L'uragano Florence L'uragano Florence L'uragano Florence L'uragano Florence L'uragano Florence L'uragano Florence L'uragano Florence L'uragano Florence L'uragano Florence L'uragano Florence L'uragano Florence L'uragano Florence L'uragano Florence Gli Stati Uniti si preparano all’arrivo dell’uragano Florence. Classificato di potenza 4 su 5, Florence dovrebbe colpire la East Coast giovedì 13 settembre. Si è generato ...

Usa - Trump manda l’allerta per l’Uragano Florence : “Sarà devastante” : Il presidente Donald Trump allerta sulla pericolostà dell’uragano Florence, categoria 4, che incombe sulla Carolina del Sud, del Nord e sulla Virginia, dove è stata ordinata l’evacuazione obbligatoria di oltre un milione di persone. “Sarà devastante” per la Carolina del Nord e del Sud, ha avvertito Brook Long, amministratore della Fema, la protezione civile Usa, parlando al fianco del presidente, nello Studio ...