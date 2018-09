Uragani | “Florence come un colpo di Mike Tyson sulla costa”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Gli Stati Uniti aspettano l’uragano Florence, temendolo “unben assestato di”. E’ questa la metafora utilizzata dall’agenzia federale Usa per le emergenze (Fema, paragonabile alla protezione civile) per descrivere la potenza con cui il fenomeno atmosferico minaccia la costa est degli Stati Uniti e in particolare Nord e Sud Carolina. Nell’ultimo aggiornamentosituazione la Fema ha sottolineato che e’ imperativo per i residenti delle zone a rischio lasciare l’area adesso, prima che la perturbazione colpisca domani. Rappresentanti dell’agenzia federale hanno inoltre assicurato di avere a disposizione tutte le risorse necessarie per reagire al disastro naturale. L'articolo: “Florenceundicosta” Meteo Web.