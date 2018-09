Uomo nudo infastidisce i passanti | bloccato col taser

Completamente nudo - blocca di notte l'auto di una donna : Uomo 'placcato' dalla Municipale : Completamente nudo e aggressivo per le strade principali di San Mauro: è così che ha seminato scompiglio nella notte tra domenica e lunedì, nella cittadina del Rubicone, un uomo di circa trent'anni. E'...

Mistero in Brianza - Uomo trovato seminudo e sanguinante in auto : muore in ospedale - Ultime Notizie Flash : Mistero in Brianza, uomo trovato seminudo e sanguinante in auto: muore in ospedale . Ecco che cosa si sa su questa vicenda: le Ultime Notizie

Roma - Uomo nudo si lava nella fontanella del parco giochi/ Ultime notizie video : "le istituzioni intervengano" : Roma, uomo nudo si lava nella fontanella del parco giochi: l'indignazione di un residente del quartiere Tiburtina e il video-denuncia su Facebook che sta spopolando.(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 19:48:00 GMT)

Torino - due donne aggredite da Uomo nudo : 'Abbiamo chiamato il 112 - ma non è intervenuto' : Abbiamo chiamato il 112, ma nessuno è intervenuto. E' questa, in sintesi la denuncia presentata ai carabinieri [VIDEO] da una donna quarantenne che - con un'amica - ha rischiato di essere violentata in pieno centro a Torino. L'episodio, secondo quanto riportato dalla stampa locale, è accaduto intorno alle 2 di sabato notte in via Calandra all’angolo con via San Massimo. Non è la prima volta che il numero unico d'emergenza introdotto più di un ...

Niki Lauda : l’Uomo illustrato che ci ha messi a nudo : Nudi. E’ cosi che ci siamo sentiti la settimana scorsa alla notizia che Niki Lauda era in gravi condizioni di salute per un intervento delicatissimo a quei polmoni che già tanto lo avevano fatto soffrire dopo il rogo del 1976. Ora dopo una settimana, con più calma, a mente fredda e con notizie positive dall’ospedale, […] L'articolo Niki Lauda: l’uomo illustrato che ci ha messi a nudo sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

Aggredite da un Uomo nudo a Torino : "Abbiamo chiamato il 112 - non è intervenuto" : Hanno rischiato di essere violentate, in pieno centro a Torino, e il Numero unico 112 non ha inviato loro i soccorsi. È quanto denunciato da due donne ai carabinieri.L'episodio, secondo il racconto anticipato da alcuni quotidiani, nella notte tra sabato e domenica in via Calandra, angolo con via San Massimo. Erano passate le 2 quando un uomo di origine africana avrebbe compiuto atti di autoerotismo davanti alle due donne - una 44enne di ...

Roma - il violentatore di Caracalla è l’Uomo nudo della foto virale : era stato arrestato tre giorni prima : L’uomo che ha tentato di struprare una donna che faceva jogging a Caracalla, a Roma, era già noto alle cronache: la sua foto mentre passeggiava nudo per le strade di Grottaferrata Ventotto anni, originario del Gambia, era stato arrestato in flagranza dai carabinieri. In prigione, però, c’è rimasto poco: il tentativo di violenza in via delle Camene, nel centro della Capitale, infatti, è di appena tre giorni dopo quello scatto ...

