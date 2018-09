Uomini e Donne ricomincia con ottimo ascolti Ecco qual è il segreto del successo del

Ezio Greggio pazzo di Romina Pierdomenico - l'ex Uomini e Donne ha conosciuto i figli del conduttore : Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra il 64enne Ezio Greggio e la 25enne Romina Pierdomenico, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. L'ultimo numero di Chi descrive un Greggio letteralmente 'impazzito' per la giovane Pierdomenico, tanto da averla presentata ai figli Gabriele e Giacomo, avuti entrambi dal naufragato matrimonio con Isabel Bengochea, sua moglie per oltre 20 anni.La cosa straordinaria è che i figli di Ezio hanno più o ...

“Schifo totale!”. Fermi tutti - Giuliano Giuliani è tornato. E parla. Sisma a Uomini e Donne : Giuliano Giuliani, un nome che non suona nuovo agli appassionati di Uomini e Donne. Sì, perché l’uomo è un ex tronista del Trono Over del programma di Maria De Filippi. Nelle settimane scorse è finito al centro delle polemiche per aver pronunciato alcune, presunte, frasi ‘omofobe’: “Due Uomini che si baciano mi fanno schifo e ribrezzo” avrebbe scritto su un gruppo Facebook dedicato al dating-show di Canale 5 per ...

Uomini e Donne anticipazioni : IDA e RICCARDO - amore al capolinea? : Con l’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne, i fan della coppia del trono over formata da RICCARDO Maria Guarnieri e Ida Platano hanno potuto scoprire come stesse proseguendo la storia tra i due innamorati al termine di Temptation Island. Le anticipazioni sulle prossime puntate non lasciano purtroppo presagire niente di buono per i protagonisti coinvolti… Prima di capire quello che succederà è giusto fare il punto della situazione: ...

Uomini e Donne - Claudio Sona sbarca in Rai : l’intervista a Storie Italiane : Uomini e Donne, Claudio Sona ospite in Rai: l’intervista a Storie Italiane Claudio Sona di Uomini e Donne è stato invitato a Storie Italiane, nella puntata in onda il 12 settembre. Lo stesso ex tronista aveva annunciato la sua presenza nel programma Rai Uno attraverso Instagram. In particolare, il giovane ha preso parte alla puntata […] L'articolo Uomini e Donne, Claudio Sona sbarca in Rai: l’intervista a Storie Italiane ...

Ida Platano e Riccardo Guarnieri in crisi/ Uomini e donne - lite dietro le quinte - arriva l'addio? (Trono Over) : Uomini e donne, Trono Over: Gemma Galgani frequenta un nuovo cavaliere mentre continua la crisi tra Ida Platano e il fidanzato Riccardo Guarnieri (video).(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 12:50:00 GMT)

Gemma Galgani dà un’altra possibilità a Marco a Uomini e Donne? : Uomini e Donne: Gemma Galgani pronta a ricominciare con Marco Cappagli? L’uscita di scena di Giorgio Manetti da Uomini e Donne non ha evitato a Gemma Galgani di finire in un altro triangolo amoroso. Le anticipazioni del Trono Over svelano infatti che la dama di Torino si troverà a dover fronteggiare due corteggiatori. Il talk dei sentimenti Mediaset è tornato dopo la pausa estiva lunedì scorso iniziando proprio dalle ultime peripezie ...

Claudio Sona a Storie Italiane/ Video - l'ex tronista di Uomini e donne : "Anche io vittima degli haters" : Claudio Sona torna in tv nel salotto di Eleonora Daniele a Storie Italiane per raccontare delle "violenze" subite sui social da parte degli haters in questi ultimi due anni(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 11:31:00 GMT)

Uomini e Donne : Riccardo e Camilla di nuovo insieme? FOTO : Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo hanno fatto pace? Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo avevano stupito tutti qualche settimana fa dopo che attraverso i loro social avevano rivelato ai loro fan di essersi presi un momento di pausa. La coppia nata sentimentalmente a Uomini e Donne avevano fatto preoccupare tutti a causa della loro prolungata assenza su Instagram: i due infatti apparivano nelle loro rispettive Instagram Stories sempre da ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani tra Marco e Rocco : perplessità e critiche da Tina Cipollari (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani corteggiata sia da Marco che da Rocco: la dama perplessa, Tina Cipollari infuriata con lei....(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Critiche per Maria De Filippi : cosa c'è dietro la scelta dei nuovi tronisti (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. I nuovi tronisti hanno scatenato le prime Critiche sul web. Ecco perché Maria De Filippi ha scelto proprio loro...(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne | Trono Over | Puntata 12 settembre 2018 | In diretta dalle ore 14 : 45 : Uomini e Donne è un programma condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.Nel people show di Maria De Filippi, si alternano il Trono Classico, con i tronisti e i corteggiatori, e il Trono Over, con le Dame e i Cavalieri.prosegui la letturaUomini e Donne | Trono Over | Puntata 12 settembre 2018 | In diretta dalle ore 14:45 pubblicato su Gossipblog.it 12 settembre 2018 06:21.

Gossip Uomini e Donne : ecco chi sono Mara Fasone e Teresa Langella - le nuove troniste : Uomini e Donne stagione 2018/2019 è ripartito con quattro nuovi tronisti che il pubblico sta cominciando a conoscere: si tratta di Luigi Mastroianni, ex fidanzato di Sara Affi Fella, Lorenzo Riccardi, pure lui ex corteggiatore di Sara Affi Fella e di Nilufar Addati. Per quanto riguarda i due troni ‘femminili’, le protagoniste sono Mara Fasone e Teresa Langella. Impariamo a conoscere meglio le due nuove troniste di Uomini e ...

Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono lasciati?/ La rottura a Uomini e Donne : "Non si può continuare..." : Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sposeranno? Dopo Temptation Island tornano a Uomini e Donne ma le cose non vanno per il meglio: ecco le anticipazioni(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 21:10:00 GMT)

Uomini e donne - lo schiaffo di Giulia Latini : 'Mai stata con lui'. Una bomba da Maria De Filippi : Per Giulia Latini , protagonista di Uomini e donne di Maria De Filippi su Canale 5, è arrivato il momento delle confessioni, piovute sui social, dove si è raccontata, almeno in parte, hai fan. La ...