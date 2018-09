Uomini e donne | Gemma Galgani abbatte il Gabbiano | ora gode lei | che cosa spunta sui

Uomini e donne - la clamorosa menzogna di Ida Platano su Riccardo Guarnieri : sputtanati dopo la trasmissione : È andato in onda nella terza puntata del Trono Over di Uomini e donne l'ultimo scontro tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri . I due sono stati invitati nello studio di Maria De Filippi perché, oltre a ...

Uomini e donne - massacrano Maria De Filippi per i nuovi tronisti? La voce : perché li ha scelti : La nuova stagione di Uomini e donne ha lasciato di stucco molti appassionati del programma di Maria De Filippi . La ragione? I tronisti, che non sono affatto degli sconosciuti ma già noti ai fan del ...

Martina Luciani e Patrizio Pascucci - è nato Mattia/ Uomini e Donne : l’ex di Giorgio Alfieri mamma bis : Martina Luciani ha dato alla luce il secondo figlio. l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è rimasta nel cuore degli estimatori per via della sua relazione con Giorgio Alfieri.(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 17:59:00 GMT)

Uomini e Donne Puntata di Oggi 13 settembre 2018 : le rivelazioni di Luigi su Sara! : A Uomini e Donne Classico Maria De Filippi presenta i quattro tronisti. La Puntata è scoppiettante perchè vi è un confronto tra un’ex coppia. Sara Affi Fella litiga con Luigi Mastroianni. Uomini e Donne: discussioni tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni! Si parte con la presentazione dei quattro tronisti: Mara Fasone, Luigi Mastroianni, Teresa Langella, e Lorenzo Riccardi. La De Filippi manda in onda un rvm nel quale viene ripercorsa la ...

Uomini e Donne - Claudio D'Angelo : "Temptation Island? Mi piacerebbe partecipare ma Ginevra spaccherebbe tutto il villaggio" : L'ex tronista rivela come procede la sua relazione con la Pisani e manda un messaggio a Georgette Polizzi.

Uomini e Donne Gossip : ex corteggiatrice mamma per la seconda volta : Gossip Uomini e Donne, Martina Luciani mamma per la seconda volta: è nato Mattia Martina Luciani è una delle ex corteggiatrici più amate dal pubblico di Uomini e Donne. Durante il trono di Giorgio Alfieri, la bella romana ha catturato l’attenzione di moltissime persone. La storia d’amore tra i due ha fatto sognare milioni di […] L'articolo Uomini e Donne Gossip: ex corteggiatrice mamma per la seconda volta proviene da Gossip e ...

Uomini e Donne news : Ida chiude con Riccardo - ma dopo la puntata lo rivede : Uomini e Donne news: Ida Platano dice basta, ma rivede Riccardo dopo la puntata Ida Platano a Uomini e Donne decide di chiudere con Riccardo Guarnieri in studio. La dama ammette di essere stanca di questa situazione, dei continui litigi e di sentirsi sempre quella sbagliata. I due dall’anno passato lottano per tenere viva la […] L'articolo Uomini e Donne news: Ida chiude con Riccardo, ma dopo la puntata lo rivede proviene da Gossip e ...

“Schifoso”. Sossio Aruta la combina grossa - Ursula Bennardo in lacrime. Esplode Uomini e Donne : Ah, se ne vedremo delle belle a Temptation Island Vip, la prima edizione che sarà in onda a partire da martedì 18 settembre su Canale 5. Sono sei le coppie che si metteranno a nudo e cercheranno di resistere a ogni tipo di tentazione. Spazio a Valeria Marini e Patrick Baldassari, Stefano Bettarini con Nicoletta Larini, Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra, Nilufar Addati e il fidanzato Giordano Mazzocchi, Fabio Esposito e Marcella Esposito e ...

Rocco - nuovo corteggiatore di Gemma Galgani / Video - sorpresa a Uomini e Donne : "Ho 50 anni e mi piaci" : Rocco è il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani a Uomini e Donne. Il cavaliere ha 50 anni ma la differenza d'età non è un problema per la dama del trono Over(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 16:35:00 GMT)

Uomini e Donne oggi - Marco torna per Gemma ma spunta Loredana : Uomini e Donne oggi: Loredana pronta a corteggiare Marco, Gemma con Rocco Nel Trono Over di Uomini e Donne approda Loredana, una donna pronta a conoscere Marco. La nuova dama ha deciso di entrare a far parte del programma proprio per conoscere il cavaliere, tornato in studio per Gemma Galgani. Marco vorrebbe riprendere la conoscenza […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Marco torna per Gemma ma spunta Loredana proviene da Gossip e Tv.

IDA PLATANO E RICCARDO GUARNIERI IN CRISI/ Uomini e donne - lei : "Adesso sono io a dire basta!" (Trono Over) : Uomini e donne, Trono Over: Gemma Galgani frequenta un nuovo cavaliere mentre continua la CRISI tra Ida PLATANO e il fidanzato RICCARDO GUARNIERI (video).(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 15:20:00 GMT)

TEMPTATION ISLAND VIP/ Primo appuntamento tra Valeria Marini e Ivan : il video a Uomini e Donne : TEMPTATION ISLAND Vip, coppie e news. "Tra Stefano Bettarini e Nicoletta Larini ci sono delle crepe": dal settimanale Nuovo Tv indiscrezioni sulla coppia(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 15:05:00 GMT)

Uomini e Donne | Trono Over | Puntata 12 settembre 2018 | In diretta : [live_placement] Uomini e Donne è un programma condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.Nel people show di Maria De Filippi, si alternano il Trono Classico, con i tronisti e i corteggiatori, e il Trono Over, con le Dame e i Cavalieri.prosegui la letturaUomini e Donne | Trono Over | Puntata 12 settembre 2018 | In diretta pubblicato su Gossipblog.it 12 settembre 2018 14:35.

Uomini e Donne ricomincia con ottimo ascolti. Ecco qual è il segreto del successo del programma condotto da Maria De Filippi : “La redazione lo sa” (cit) qual è il segreto del successo di Uomini e Donne. Ogni giorno alle 14.45 si sintonizzano su Canale 5 più di due milioni e mezzo di telespettatori e il ritorno in onda non ha fatto eccezione con circa il 22% di share. Dopo più di vent’anni, un caso raro. Cosa rende il date show di Canale 5 un appuntamento immancabile? “E’ trash”, “E’ tutto finto”, “Il pubblico ...