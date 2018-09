Uomini e Donne | Claudio D' Angelo | Io e Ginevra Pisani a Temptation Island?

Uomini e Donne - Giuliano Giuliani : "Voglio tornare al trono over" : Dopo i ritorni a Uomini e Donne di Barbara De Santi e Nino Castanotto, l'ex cavaliere del programma di Maria De Filippi, Giuliano Giuliani chiede di poter tornare nuovamente nel date show di Canale5. Al sito IsaeChia afferma: Sono deluso, sono scomparso improvvisamente dal video senza un perché. Non sono stato cacciato, ma sospeso, che poi dopo è risultato essere la medesima cosa. La redazione mi aveva obbligato ad uscire a cena con una ...

Gossip Uomini e Donne : ecco chi sono i due nuovi tronisti - Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi : Dopo aver conosciuto le due nuove troniste di Uomini e Donne stagione 2018/2019, andiamo a fare conoscenza dei due nuovi tronisti che, a dir la verità, il pubblico del people show di Maria De Filippi dovrebbe ricordare perfettamente, visto che sono stati protagonisti alcuni mesi fa. Si tratta dell’ex fidanzato di Sara Affi Fella, Luigi Mastroianni e dell’ex corteggiatore di Nilufar Addati, Lorenzo Riccardi. Luigi Mastroianni pronto ...

“Ahhh - ecco chi è!”. Uomini e Donne - tutte pazze per Gianluca. E ora salta fuori il suo passato : Uomini e Donne è ripartito dal trono over, ma con un grande assente. Dopo anni, Giorgio Manetti, ovvero Il Gabbiano, ha lasciato la trasmissione di Maria De Filippi. Si mormorava del suo addio da mesi, ma i fan stentavano a crederci. Poi, dopo tanti rumor, è arrivata la conferma che ha spiazzato tutti: Manetti ha abbandonato davvero il trono over. Lo ha fatto sapere poco prima che ripartisse la nuova stagione sulle pagine del settimanale ...

“Benvenuto Mattia”. Fiocco celeste a Uomini e Donne : è mamma bis : Fiocco celeste a Uomini e Donne, è arrivata la cicogna a casa di una ex protagonista storica della trasmissione: benvenuto al mondo Mattia. La notizia ha cominciato già a diffondersi in rete, ma al contrario di come accade in questi casi, stavolta non è stata la mamma (che ha già una figlia, Asia) a condividerla con i numerosi fan. È così riservata e gelosa del suo privato che non ha nemmeno un profilo Instagram. Ci ha pensato però un suo ...

Uomini e donne - la clamorosa menzogna di Ida Platano su Riccardo Guarnieri : sputtanati dopo la trasmissione : È andato in onda nella terza puntata del Trono Over di Uomini e donne l'ultimo scontro tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri . I due sono stati invitati nello studio di Maria De Filippi perché, oltre a ...

Uomini e donne - massacrano Maria De Filippi per i nuovi tronisti? La voce : perché li ha scelti : La nuova stagione di Uomini e donne ha lasciato di stucco molti appassionati del programma di Maria De Filippi . La ragione? I tronisti, che non sono affatto degli sconosciuti ma già noti ai fan del ...

Uomini e donne - Gemma Galgani abbatte il Gabbiano : ora gode lei - che cosa spunta sui social : La conferma che anche per Gemma Galgani la storia d'amore avuta con Giorgio Manetti è ormai acqua passata arriva dalla diretta interessata con un post su Instagram . La dama torinese, dopo la messa in ...

Martina Luciani e Patrizio Pascucci - è nato Mattia/ Uomini e Donne : l’ex di Giorgio Alfieri mamma bis : Martina Luciani ha dato alla luce il secondo figlio. l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è rimasta nel cuore degli estimatori per via della sua relazione con Giorgio Alfieri.(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 17:59:00 GMT)

Uomini e Donne Puntata di Oggi 13 settembre 2018 : le rivelazioni di Luigi su Sara! : A Uomini e Donne Classico Maria De Filippi presenta i quattro tronisti. La Puntata è scoppiettante perchè vi è un confronto tra un’ex coppia. Sara Affi Fella litiga con Luigi Mastroianni. Uomini e Donne: discussioni tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni! Si parte con la presentazione dei quattro tronisti: Mara Fasone, Luigi Mastroianni, Teresa Langella, e Lorenzo Riccardi. La De Filippi manda in onda un rvm nel quale viene ripercorsa la ...

Uomini e Donne - Claudio D'Angelo : "Temptation Island? Mi piacerebbe partecipare ma Ginevra spaccherebbe tutto il villaggio" : L'ex tronista rivela come procede la sua relazione con la Pisani e manda un messaggio a Georgette Polizzi.

Uomini e Donne Gossip : ex corteggiatrice mamma per la seconda volta : Gossip Uomini e Donne, Martina Luciani mamma per la seconda volta: è nato Mattia Martina Luciani è una delle ex corteggiatrici più amate dal pubblico di Uomini e Donne. Durante il trono di Giorgio Alfieri, la bella romana ha catturato l’attenzione di moltissime persone. La storia d’amore tra i due ha fatto sognare milioni di […] L'articolo Uomini e Donne Gossip: ex corteggiatrice mamma per la seconda volta proviene da Gossip e ...

Uomini e Donne news : Ida chiude con Riccardo - ma dopo la puntata lo rivede : Uomini e Donne news: Ida Platano dice basta, ma rivede Riccardo dopo la puntata Ida Platano a Uomini e Donne decide di chiudere con Riccardo Guarnieri in studio. La dama ammette di essere stanca di questa situazione, dei continui litigi e di sentirsi sempre quella sbagliata. I due dall’anno passato lottano per tenere viva la […] L'articolo Uomini e Donne news: Ida chiude con Riccardo, ma dopo la puntata lo rivede proviene da Gossip e ...

“Schifoso”. Sossio Aruta la combina grossa - Ursula Bennardo in lacrime. Esplode Uomini e Donne : Ah, se ne vedremo delle belle a Temptation Island Vip, la prima edizione che sarà in onda a partire da martedì 18 settembre su Canale 5. Sono sei le coppie che si metteranno a nudo e cercheranno di resistere a ogni tipo di tentazione. Spazio a Valeria Marini e Patrick Baldassari, Stefano Bettarini con Nicoletta Larini, Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra, Nilufar Addati e il fidanzato Giordano Mazzocchi, Fabio Esposito e Marcella Esposito e ...

Rocco - nuovo corteggiatore di Gemma Galgani / Video - sorpresa a Uomini e Donne : "Ho 50 anni e mi piaci" : Rocco è il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani a Uomini e Donne. Il cavaliere ha 50 anni ma la differenza d'età non è un problema per la dama del trono Over(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 16:35:00 GMT)