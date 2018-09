“Uno schianto | poi la moto in fiamme” E Pietro muore sul colpo | un addio straziante

caffeinamagazine

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Gravissimo incidente stradale a Costa Serina, poco dopo le 17,30 di martedì 11 settembre. Un uomo di 59 anni,Pesenti, residente nella frazione Spino al Brembo di Zogno, è morto dopo una rovinosa caduta dalla, in via San Lorenzo. Il centauro era a bordo di una Kawasaki di grossa cilindrata quando ha improvvisamente perso il controllo della due ruote. In seguito al violento impatto con l’asfalto, il mezzo ha perso benzina e preso fuoco. Pare che il centauro abbia fatto tutto da solo, andando a sbattere contro un muretto. Sul posto, per i soccorsi, sono arrivate l’automedica e l’ambulanza, ma ogni tentativo di rianimarlo è stato vano: il 59enne è deceduto a causa dei gravi traumi riportati. Per spegnere le fiamme sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco. Dei rilievi del caso si sono occupati i Carabinieri del comando di Zogno. ( dopo la ...