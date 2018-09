Ungheria | ecco le prossime tappe dopo il voto dell' Europarlamento

Democrazia poco chiara; ecco l’Ungheria di Orban. Salvini cerca questo modello? : Un’Europa tenuta sotto minaccia dagli ststessiessi paesi che l’Europa stessa foraggia a piene mani è un paradosso che può diventare fatale Il ministro dell’Interno Matteo Salvini nel suo recente incontro con il premier Orban ha espresso viva ammirazione per il modello ungherese e la volontà di seguirne l’esempio sui fronti dell’economia, del rapporto con l’Unione europea e della gestione dei flussi migratori. Matteo Salvini, che è persona ...

Democrazia poco chiara; ecco l’Ungheria di Orban. Salvini cerca questo modello? : Un’Europa tenuta sotto minaccia dagli ststessiessi paesi che l’Europa stessa foraggia a piene mani è un paradosso che può diventare fatale Il ministro dell’Interno Matteo Salvini nel suo recente incontro con il premier Orban ha espresso viva ammirazione per il modello ungherese e la volontà di seguirne l’esempio sui fronti dell’economia, del rapporto con l’Unione europea e della gestione dei flussi migratori. Matteo Salvini, che è persona ...

F1 - analisi Test Ungheria 2018 : la Ferrari vola sul giro secco - Red Bull e Toro Rosso pensano all’affidabilità - Mercedes prova le nuove ali : Si è conclusa la prima giornata dei Test riservati alla Formula Uno sul tracciato di Budapest. Otto ore che ci hanno consegnato un Antonio Giovinazzi (Ferrar) sugli scudi e tanti altri spunti, anche in ottica futura. Diverse scuderie hanno provato novità in vista della conclusione della stagione, altre addirittura hanno iniziato a lavorare pensando al 2019. 1:15.648. Antonio Giovinazzi ha sfruttato le gomme HyperSoft ed è andato a far segnare il ...

F1 - Raikkonen rimasto a secco durante il Gp d’Ungheria : la rivelazione di Ericsson è ancora più sorprendente : Interrogato sul problema che ha avuto Raikkonen in gara a Budapest, Ericsson ha rivelato di non bere durante le gare da ormai due anni Un inconveniente del quale la Ferrari avrebbe potuto fare a meno, se solo i meccanici si fossero ricordati di collegare il sistema di abbeveraggio utilizzato dai piloti nel corso delle gare. Photo4/LaPresse Una dimenticanza costata un bel po’ di chili a Kimi Raikkonen, impossibilitato a bere per tutto ...

F1 – Vettel ‘perdona’ Bottas dopo il contatto in Ungheria : “non lo biasimo - ecco perchè” : Niente critiche e ‘punture’: Vettel non punta il dito contro Bottas dopo il contatto al Gp d’Ungheria, le parole del ferrarista Positivo secondo posto per Sebastian Vettel al Gp d’Ungheria: il tedesco della Ferrari, partito dalla quarta posizione in griglia di partenza, è riuscito a chiudere la sua corsa all’Hungaroring alle spalle solo di Lewis Hamilton, davanti al suo compagno di squadra Kimi ...

F1 – Bottas - la lotta con Hamilton ad Hockenheim e il Gp d’Ungheria : “io pilota di supporto? Ecco la verità” : Valtteri Bottas pronto per il Gp d’Ungheria: le sensazioni del finlandese alla vigilia della gara dell’Hungaroring I piloti della F1 non hanno avuto troppo tempo a disposizione per ricaricare le energie dopo l’incredibile Gp di Germania che si ritrovano subito in pista per un nuovo appuntamento della stagione 2018. E’ tutto pronto all’Hungaroring per il Gp d’Ungheria, che si disputerà con Sergio ...