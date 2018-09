Un' altra gaffe per Di Maio | Taranto non ha un museo degno della Magna Grecia

ilgiornale

: Un'altra figura di ???? del bibitaro pieno di acqua. Sta quasi completando l'album... @M5S_Camera @M5S_Senato… - rafrom1973 : Un'altra figura di ???? del bibitaro pieno di acqua. Sta quasi completando l'album... @M5S_Camera @M5S_Senato… - Mariaritaleoni : @DumboDruey @GeniusVersion @repubblica Ne parli a Emiliano, perchè è stato proprio lui che ha capito la Gaffe e ha… - spaeknow : poi altra gaffe di oggi: mi chiama il corriere della Fastweb per farmi firmare un modulo io allora scendo ma non tr… -

(Di mercoledì 12 settembre 2018) A Disarebbe forse bastato vedere su youtube il video di De Gasperi a Matera per evitare la clamorosacon Emiliano alla Fiera del Levante. E forse qualche brochure deldiper non ripetersi con un". "non ha musei degni" ha detto il vicepremier al programma televisivo di Rai 3 "Cartabianca", condotto dalla giornalista Bianca Berlinguer. Insomma secondo Di, il capoluogo ionico con una storia che risale all'anticanon ha unall'altezza. Peccato, però, che ilMarta (acheologico nazionale) ubicato in pieno centrocittà purtroppo nota soprattutto per le vicende dell'Ilva, sia il più importantesullainsieme a quello di Napoli. Tra i più importanti centri museali d'Italia, conserva tra le sue mura i famosi "Ori di", gioielli preziosi in oro che non sono stati scalfiti ...