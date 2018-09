Una Volvo V60 di muschio con le impronte di orsi | alci e lupi

ilfattoquotidiano

: Cosa ci faceva una #Volvo #V60 coperta di muschio al #VolvoStudio di #Milano? - auto_app : Cosa ci faceva una #Volvo #V60 coperta di muschio al #VolvoStudio di #Milano? - EnricoTommasini : 'Mio zio è un grande meccanico! L'anno scorso ha costruito un nuovo tipo di auto' 'Come?' 'Ha preso 2 ruote da un… - RovigoOggi : #Rovigo #incidente E' caccia al pirata della strada che guidava una #Volvo -

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Nello stesso giorno in cuiha presentato 360c, la nuova concept car con guida autonoma, gioiello di tecnologia,Car Italia presenta alStudio Milano unaV60 in versione “green”. A dimostrazione del fatto che auto, tecnologia e ambiente possono andare a braccetto, la casa svedese ha promosso un’iniziativa che ha l’obiettivo di evidenziare il proprio impegno per la difesa del pianeta e la sensibilizzazione del pubblico rispetto alla necessità di una tecnologia applicata all’auto rispettosa dell’ambiente. E’ Chiara Angeli, Direttore Sales and Marketing diCar Italia, che spiega la filosofia dietro The Agreenment, il patto frae l’ambiente: “Un progetto un po’ provocatorio, per il quale serviva una comunicazione che fosse compresa da tutti”. E quali interpreti migliori per questo progetto se non i giovani? The Agreenment: cos’è Il progetto, ...