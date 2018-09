Una pallottola nel cuore 3 streaming | dove rivedere le puntate in replica

Una pallottola nel cuore 3 - Proietti contro la fake news della fiction generalista che non c'è più : Gigi Proietti appartiene ad una tv garbata, simpatica ma non volgare, familiare. Ed Una pallottola nel cuore 3 rispetta queste stesse caratteristiche. Una serie che si inserisce nel filone di quelle serie tv Rai che non inseguono la provocazione, ma confermano la tradizione, come Don Matteo e Provaci ancora Prof, per intenderci.Per questo, in una Raiuno sempre più in cerca di diversificazioni narrative, Una pallottola nel cuore, per ...