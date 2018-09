Un altro morto in Emilia per il virus West Nile trasmesso dalla zanzara tigre : Ottantasette casi di malattia neuro-invasiva, 14 i decessi per West Nile in Emilia-Romagna, (di cui due a Modena, due a Bologna, tre a Ravenna e sette a Ferrara); 65 casi di forme febbrili e 22 casi di infezione senza sintomi in donatori di sangue, questi i numeri della West Nile in regione. Fra gli ultimi decessi comunicati, quello di un 82enne a Modena (deceduto, in verità, il 20 agosto) e di un 78enne a Ferrara. Il 2018 un ...

SALVADOR ALLENDE - CHI ERA IL PRESIDENTE DEL CILE MORTO NEL GOLPE/ L'altro 11 settembre di Pinochet : SALVADOR ALLENDE, chi era il PRESIDENTE del CILE MORTO nel GOLPE. 45 anni fa, l'11 settembre del 1973, il colpo di Stato di Pinochet, dittatura durata fino al 1990(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 16:34:00 GMT)

Febbre del Nilo - un altro morto a Modena : aveva 82 anni. I familiari attaccano l’Asl : La denuncia dei familiari: "Il Policlinico sapeva che era morto per colpa della West Nile, ma non ha detto nulla". Nel pomeriggio la conferma della stessa Azienda Ausl. Si tratta della seconda vittima del virus in provincia di Modena.Continua a leggere

Febbre del Nilo - un altro morto a Modena - i familiari attaccano l'Asl : L'Ausl di Modena conferma il decesso di un paziente di 82 anni ricoverato al Policlinico per Febbre del Nilo , West Nile, . Decesso che risale al 20 agosto scorso. A segnalare il caso sono stati i ...

Se ne va un altro grande del cinema : morto Burt Reynolds : Un altro dei grandi del cinema è morto. Stroncato da un infarto Burt Reynolds è deceduto ad 82 anni. Il

West Nile - altro morto a Ferrara/ Ultime notizie - alcuni paesi si mobilitano contro il Virus : West Nile, Ultime notizie: l'emergenza continua nel nord del nostro paese, partita la disinfestazione nel cremonese, presto toccherà ovviamente anche ad altre città italiane.(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 18:10:00 GMT)

Febbre del Nilo - un altro morto a Rovigo : la conferma delle analisi : I sospetti sono stati onfermati dalle analisi di secondo livello: la donna morta domenica a Rovigo era stata colpita dalla Febbre del Nilo. L'anziana era ricoverata per sospetta meningite con Febbre ...

Febbre del Nilo - un altro morto a Rovigo : la conferma delle analisi : I sospetti sono stati onfermati dalle analisi di secondo livello: la donna morta domenica a Rovigo era stata colpita dalla Febbre del Nilo. L'anziana era ricoverata per sospetta meningite con Febbre ...

West Nile - altro morto a Ravenna / La Febbre del Nilo attacca l'Italia : terza vittima nelle ultime settimane : West Nile, altro morto a Ravenna: la Febbre del Nilo attacca l'Italia. Si tratta della terza vittima nelle ultime settimane. Ad essere colpito stavolta è un uomo di 83 anni.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 12:47:00 GMT)

MINIMOTO - INCIDENTE CONTRO MURETTO : MORTO BIMBO 9 ANNI/ Taranto - il casco ha salvato l'altro bambino : Martina Franca, tragico INCIDENTE con la MINIMOTO: muore BIMBO di 9 ANNI. Ultime notizie, ferito anche il fratellino dopo lo schianto CONTRO un MURETTO, scattano le indagini(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 00:45:00 GMT)

VINCINO - MORTO IL VIGNETTISTA VINCENZO GALLO/ “altro che vecchio di merd* - era un 20enne che li portava male” : VINCINO è MORTO, addio allo storico VIGNETTISTA e giornalista. Ultime notizie, VINCENZO GALLO tra i fondatori de Il Male: il cordoglio dei colleghi de Il Foglio(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 15:24:00 GMT)

Lavoro : un operaio morto schiacciato a Carrara - un altro ucciso da un’esplosione in Calabria : Due lavoratori sono morti oggi, il primo schiacciato da un carrello elevatore nel porto di Marina di Carrara; l'altro ucciso dall'esplosione di un tubo ad alta pressione in Calabria.Continua a leggere

LA STORIA IN PELLICOLA/ La satira feroce sul comunismo di Morto Stalin - se ne fa un altro : Il film di Armando Iannucci racconta con satira feroce e humor nero quello che è stato un periodo storico importante non solo per la Russia. GIANNI FORESTI(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 06:11:00 GMT)ECCEZZZIUNALE… VERAMENTE/ Gli italiani e il calcio secondo Vanzina, di B. ZampettiFESTIVAL DI VENEZIA 2018/ I film da non perdere e i favoriti per il Leone d'oro, di C.M. Balsamo

Joel Robuchon morto - la Francia perde un altro grande chef : aveva il record di stelle Michelin : Dopo Paul Bocuse, la Francia perde un altro dei suoi grandi maestri della cucina. È morto a 73 anni lo chef Joel Robuchon: era lui a possedere il maggior numero di stelle Michelin. Da tempo era ricoverato per una grave malattia e si è spento alle 11 di lunedì mattina, a Ginevra, in Svizzera. Cuoco simbolo della cucina francese, detto il “genio” della gastronomia transalpina, Robuchon era anche a capo di un impero gastronomico, con ...