Un altro morto in Emilia per il virus West Nile trasmesso dalla zanzara tigre

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Ottantasette casi di malattia neuro-invasiva, 14 i decessi per West Nile in-Romagna, (di cui due a Modena, due a Bologna, tre a Ravenna e sette a Ferrara); 65 casi di forme febbrili e 22 casi di infezione senza sintomi in donatori di sangue, questi i numeri della West Nile in regione. Fra gli ultimi decessi comunicati, quello di un 82enne a Modena (deceduto, in verità, il 20 agosto) e di un 78enne a Ferrara. Il 2018 un anno anomalo Ad agosto sono state attivate misure straordinarie contro il, ma resta fondamentale la protezione individuale, in particolare per le persone anziane, già malate e debilitate (età media dei deceduti in regione, 80 anni, con range da 69 a 87): per il 2019 sono previsti più interventi in campo, sull' esperienza di quest'anno. "Una stagione, quella 2018, da considerarsi ...