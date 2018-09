Umberto Bossi condannato per vilipendio contro il Quirinale

Vilipendio - Cassazione : confermata condanna a Umberto Bossi : confermata dalla Cassazione la condanna a un anno e 15 giorni di reclusione per l'ex leader della Lega, Umberto Bossi , accusato di Vilipendio al presidente della Repubblica per aver definito "terrone"...

Umberto Bossi condannato dalla Cassazione per vilipendio/ Chiamò “terrone” Napolitano e fece gesto delle corna : Umberto Bossi condannato dalla Cassazione per vilipendio : Chiamò “terrone” Napolitano e fece gesto delle corna . Le ultime notizie: un anno e 15 giorni di carcere, duemila euro di multa(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 20:22:00 GMT)

Fondi Lega - la Procura chiede 22 mesi per Umberto Bossi : Fondi Lega , la Procura chiede 22 mesi per Umberto Bossi È questa la richiesta del sostituto Procura tore generale di Genova per l’ex segretario del Carroccio nell'ambito della maxi truffa dei rimborsi elettorali ai danni del Parlamento, tra il 2008 e il 2010. Chiesta condanna anche per ex revisori del ...

