Ultimo antipasto per iOS 12 verso l’uscita | data ufficiale e novità Golden Master il 12

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Le tradizioni non cambiano mai in casa Apple e, come si poteva facilmente immaginare, oggi 12 settembre ci apprestiamo ad assistere al rilascio di iOS 12 nella versione. Esattamente come avevamo previsto nella giornata di ieri con un articolo dedicato. Come stanno le cose mentre vi scriviamo? Quando ci sarà la distribuzione dell'aggiornamento tanto atteso dagli utenti iPhone ed iPad nella sua versione definitiva? Quali sono le differenze con la release che tutti potranno installare? Proviamo a rispondere a tutte le domande.A tal proposito, bisogna partire dal presupposto che iOS 12è quanto di più vicino ci possa essere rispetto all'aggiornamento. A conti fatti, tra stasera e la prossima settimana non dovremmo individuare differenze dal punto di vista estetico e di funzionalità, in quanto si tratta della prova finale alla quale deve sottoporsi ...