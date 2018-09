Ufficiale iPhone XR | specifiche | foto | prezzo e uscita in Italia del melafonino colorato

optimaitalia

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Un tuffo nel passato conXR? Chiamatelo come volete, ma sta di fatto che la sostanza è proprio quella, chiaramente con una qualche marcia in più. Nella serata di quest'oggi 12 settembre Apple ha dato alla luce un tris di nuovi melafonini, tra cui un posto di rilievo viene sicuramente assunto proprio da questo dispositivo, soprannominato, per l'appunto,XR, dopo una girandola di nomi che quasi sembrava non conoscere fine.Il device verrà venduto in tante sfavillanti nuance cromatiche, tra cui le seguenti: nero, bianco, rosso, giallo, corallo e blu. Passiamo adesso all'analisi delletecniche, oltre che ad illustrarvi ile l'per l'.Illow-cost vanta il più avanzato pannello LCD mai utilizzato per uno smartphone: Liquid Retina da 6.1 pollici (1792 x 828 pixel a 326 ppi) con 1.4 milioni di pixel. Nonostante lo schermo ...