ilfattoquotidiano

: Un nuovo post (Ue, Juncker: “Rafforzare guardia costiera e polizia di frontiera. Ma l’Europa non sarà mai una forte… - Noovyis : Un nuovo post (Ue, Juncker: “Rafforzare guardia costiera e polizia di frontiera. Ma l’Europa non sarà mai una forte… -

(Di mercoledì 12 settembre 2018) “Rispettiamo meglio l’Ue, non sporchiamo la sua immagine, cerchiamo di difenderne l’immagine, diciamo sì al patriottismo, no al nazionalismo esagerato che detesta gli altri e cerca di distruggerli”. Lo ha detto il presidente della Commissione Ue Jean-Claudenel suo discorso sullo stato dell’Unione all’assemblea plenaria dell’Europarlamento a Strasburgo. “L’Europa – ha aggiunto– deve restare un continente di apertura e tolleranza, nonmai una fortezza in un mondo che soffre, nonmai un’isola, resterà multilaterale, il pianeta non appartiene a pochi”. D’altra parte, però,ha annunciato un rafforzamento dellae dieuropea “fino a 10mila unità da qui al 2020 ed un’agenzia europea per l’asilo“. Ma insiste: sui migranti “i nostri sforzi hanno portato a ...