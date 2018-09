Ue | Juncker | “No al nazionalismo che odia gli altri Ultime notizie | Progetto

Ue - Juncker : “No al nazionalismo che odia gli altri. E l’Europa non sarà mai una fortezza né un’isola : resterà tollerante” : “Rispettiamo meglio l’Ue, non sporchiamo la sua immagine, cerchiamo di difenderne l’immagine, diciamo sì al patriottismo, no al nazionalismo esagerato che detesta gli altri e cerca di distruggerli”. Lo ha detto il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker nel suo discorso sullo stato dell’Unione all’assemblea plenaria dell’Europarlamento a Strasburgo. “L’Europa – ha aggiunto Juncker – ...