Ue | io sto con Juncker | nella tempesta meglio la nave che le scialuppe

Mafia Capitale - Sabella : “Troppa enfasi in giro - momento storico fu nel 2014. Con Raggi più legalità? Assolutamente no” : “La sentenza su Mafia Capitale? È stata definita da molti come una sentenza storica. È sicuramente importantissima per noi operatori di diritti, per gli avvocati e i magistrati. Ma per i cittadini romani lo è molto di meno. Ho visto troppa enfasi in giro”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Ho scelto Cusano”, su Radio Cusano Campus, dal magistrato Alfonso Sabella, che spiega: “Il momento storico reale è ...

Elisa Claps - 25 anni fa il delitto/ Potenza la ricorda - condanna Restivo non cancella i dubbi (Chi l'ha visto) : Elisa Claps, 25 anni fa il delitto: la città di Potenza la ricorda con i manifesti dell'associazione Libera Basilicata. La condanna di Danilo Restivo non cancella le ombre.(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 18:47:00 GMT)

Fascia in ricordo di Davide Astori La Lega concede deroga alla Fiorentina : La Lega Serie A ha autorizzato in deroga la Fiorentina all'utilizzo della Fascia commemorativa di Davide Astori, calciatore bergamasco scomparso lo scorso 4 marzo.

Samsung Internet 7.4 arriva sul Play store in versione stabile con Quick Suggests e News Push : Samsung Internet si aggiorna alla versione 7.4 stabile, introducendo Quick Suggest e News Push, oltre ad alcune altre funzioni viste nella beta. L'articolo Samsung Internet 7.4 arriva sul Play Store in versione stabile con Quick Suggests e News Push proviene da TuttoAndroid.

Serie A - la Lega concede la deroga per la fascia in memoria di Astori : La Lega Calcio ha concesso la deroga alla Fiorentina per indossare la fascia di capitano, in memoria di Davide Astori.È arrivata la decisione che tutti attendevano. L'assemblea dei club di Serie A, su proposta del presidente Gaetano Miccichè, ha deliberato all'unanimità la deroga, che consentirà alla Fiorentina di indossare la fascia di capitano commemorativa per Davide Astori mentre resta invariata per tutti gli altri capitani la prescrizione ...

Rete 4 - palinsesto 2018-2019 : conferenza stampa : [live_placement] Oggi al Centro Palatino a Roma sarà presentata la nuova Rete 4. TvBlog seguirà in liveblogging la conferenza stampa che inizierà a breve. Presenti il direttore della Rete Sebastiano Lombardi, il direttore generale dell'informazione Mediaset Mauro Crippa, il direttore del Tg4 Gerardo Greco e i volti di Rete Piero Chiambretti, Roberto Giacobbo, Nicola Porro, Barbara Palombelli e Gianluigi Nuzzi. Presente anche Piersilvio ...

Terni - in cinque finiscono in ospedale dopo cena al ristorante : è salmonella : Infezione già accertata per due pazienti, ma avendo tutte e cinque avuto gli stessi sintomi dopo aver mangiato nello stesso locale, secondo i medici l'infezione da salmonella a breve potrà essere verosimilmente confermata per tutte.Continua a leggere

Infinity lancia il pacchetto congiunto con DAZN al costo di €13 - 99 al mese : Infinity e DAZN portano in modo semplice e accessibile i loro contenuti esclusivi a tutti gli appassionati di sport e di cinema. Con un costo unico di €13,99 al mese, anzichè €17,99 al mese, sarà possibile avere accesso ad entrambi i servizi per fruire dell’intero catalogo di cinema e serie tv e un’ampia offerta di sport. Cos'è DAZN?</sp...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino - relax al parco con Santiago. Mentre Iannone apre ristoranti : Si era parlato di un riavvicinamento fra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ma nonostante il mancato ritorno di fiamma c?è da dire che tra i due regna la pace. La coppia è...

Marco Borriello cambia vita e si confessa : “Davide Astori ci ha lasciato un grande insegnamento” : “Avrei voluto fare la carriera di Cristiano Ronaldo, non ci sono riuscito, ma sono contento lo stesso. Mi godo la vita sempre con il sorriso e la massima positività”: queste le parole di Marco Borriello nel corso di un’intervista rilasciata su Rai Uno a ‘La vita in Diretta’, occasione per svelare alcune delicate riflessioni sulla propria vita che negli ultimi tempi ha subito alcuni cambiamenti. Logistici, innanzitutto, perché a 36 anni, dopo ...

“Quanto sei basso” - Miazga deride Lainez con un gesto sprezzante : lite furibonda in USA-Messico [VIDEO] : Il difensore degli Stati Uniti schernisce il suo avversario molto più basso, ne nasce un furibondo parapiglia sedato a fatica dal direttore di gara Una differenza d’altezza non indifferente, diventata il motivo di un parapiglia che ha caratterizzato il secondo tempo dell’amichevole tra Usa e Messico. I protagonisti sono stati Miazga e Lainez, venuti a contatto dopo un fallo commesso dal messicano nei confronti ...

Nuova promozione di PlayStation store : 70% di sconto acquistando due giochi : Lo Store di PlayStation ha da poco reso disponibile un'interessantissima promozione valida per alcuni giochi.Nello specifico, il negozio propone il 70% di sconto acquistando due giochi che aderiscono all'offerta. Andando sulla pagina dedicata, potete vedere che sono presenti titoli del calibro di Dishonored 2, Mad Max, Sniper Elite 4, La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor e molti altri.Nel caso in cui siate interessati all'acquisto di due titoli ...

Nel 2011 finse un rapimento per non allenarsi - ora confessa : la storia di Somalia : Il club aveva una politica molto severa in proposito: il giocatore colpevole, infatti, avrebbe perso il 40% dello stipendio mensile. La storia è tornata d'attualità, perché nonostante si fosse ...