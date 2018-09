Ue | Conte | può voltare pagina

ELEZIONI SVEZIA : ESTREMA DESTRA ConteNUTA/ Socialdemocratici primo partito - ma nessuno può governare : ELEZIONI SVEZIA, ESTREMA DESTRA CONTENUTA. Il partito di Jimmie Akesson cresce ma si ferma al 17,6%. La socialdemocrazia cala ma resiste come prima forza. nessuno può governare.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 09:42:00 GMT)

Giuseppe Conte - il premier in lizza per una cattedra a La Sapienza. Ma non può farlo : Che Giuseppe Conte fosse un po' un signor nessuno catapultato a Palazzo Chigi non è certo un mistero. Ma la vicenda emersa in queste ultime ore lo dimostra in modo lampante. E dimostra come, forse, ...

Google Assistant ora può parlare due lingue in Contemporanea : L'annuncio all'Ifa di Berlino: c'è anche l'italiano fra quelle associabili, per esempio nelle famiglie bilingue. E l'assistente virtuale continua a espandere il suo ecosistema degli oggetti connessi

Assistente Google da oggi può parlare due lingue (in Contemporanea) : Novità in arrivo per chi sfrutta i servizi dell’Assistente Google ed è abituato a parlare più di una lingua. La casa di Mountain View ha appena annunciato attraverso il suo blog che da oggi il suo l’Assistente digitale diventa ufficialmente bilingue, ovvero in grado di parlare contemporaneamente due idiomi qualunque tra inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo e giapponese. Da tempo ormai l’Assistente Google ha iniziato a ...

Ponte Morandi - Conte : “500 milioni sono pochi - Autostrade può quadruplicarli e sarà solo l’inizio” : In una intervista al Corriere della Sera il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte fa il punto sulla revoca della concessione ad Autostrade dopo il crollo del Ponte Morandi di Genova: "Noi abbiamo avviato una “procedura di legge”. Chi si è affrettato sui giornali a tutelare le ragioni economiche di Autostrade può stare tranquillo: quest’ultima avrà facoltà, nel corso della procedura, di replicare".Continua a leggere

Richiamato succo d'arancia M-Budget - può Contenere pezzi di metallo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Parere Contestato/ I vitalizi da ridurre e l'assist che può creare un impasse : Sta facendo discutere - anche perché apre all'attacco delle 'pensioni d'oro', e domani chissà cos'altro, un recente Parere. Il recente Parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato sul ...

Conte si presenta a Trump come l'uomo che può mettere tutti d'accordo : Nel nome del cambiamento, una intesa più che cordiale tra il paese leader dell'Occidente e il Paese senza il quale non si può trovare una soluzione ai problemi del Mediterraneo e del Medioriente. ...

Razzismo - come Giuseppe Conte può mantenere quella promessa fatta in Senato : Una frase del primo discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte davanti al Senato per chiedere la fiducia lasciò sbigottiti per il solo fatto di essere stata pronunciata: “Non siamo e non saremo razzisti”, precisò a un certo punto il capo del governo. Sentire risuonare in Parlamento una “promessa” del genere nel 2018, a settant’anni dall’entrata in vigore della Costituzione dell’articolo 3 e a ottanta ...

Conte : Italia può rafforzare Ue - ma cambi : ANSA, - ROMA, 27 LUG - "Troppo spesso, in passato nei vertici europei l'Italia non si è fatta valere per timore di rimanere isolata. Ma noi oggi stiamo cercando di far capire a questa Europa debole e ...

EMBARGO FINO ALLE 16 DEL 25 LUGLIO Marte - scienziati italiani scoprono lago di acqua salata e liquida che può Contenere forme di vita Video : Che balzo per la Scienza e la sua eterna caccia ad esistenze aliene. Una scoperta clamorosa tanto che la rivista Science dedicherà la sua prossima copertina a questa ricerca che per di più conferma ...

Proteggere le pitture ad olio Contemporanee dall’usura del tempo? La chimica può darci una mano : Patine superficiali che offuscano lo splendore originario dei colori, efflorescenze, una imprevedibile sensibilità all’acqua e ai solventi in generale, pitture che colano anche dopo tanti anni che i quadri sono stati completati. C’è tutta una casistica di problemi di conservazione che riguardano i dipinti del XX e XXI secolo e che sono nettamente diversi da quelli delle opere realizzate nei secoli precedenti. A identificarli e a scoprire ...