Udinese | Samir rinnova fino al 2023

Udinese : rinnovo per Samir : Il difensore brasiliano dell’Udinese Samir Caetano de Souza Santos ha prolungato il contratto che lo lega con la società friulana fino al 2023. Lo annunciano in una nota ufficiale pubblicata sul sito di Udinese calcio il Direttore generale Franco Collavino e dal Responsabile dell’area tecnica Daniele Pradè. Calciatore classe 1994, Samir ha raggiunto quota 56 presenze in maglia bianconera. E’ all’Udinese dalla ...