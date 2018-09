Tutta l’importanza del preservativo per migliorare la vita

laragnatelanews

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Il 26 settembre si svolge come ogni anno la giornata Mondiale della Contraccezione. Proprio per questa occasione Durex, leader mondiale nel mercato del benessere sessuale, si fa portavoce del sesso sicuro e presenta gli ultimi dati relativi aldell’uso delquale metodo contraccettivoe anche unico rimedio per la prevenzione delle MTS. Un ruolo importante quello del brand che si fa vero e proprio educatore attraverso le sue campagne in collaborazione con Skuola.net oppure ideate per diffondere l’uso del condom quale valido alleato per il piacere sia dell’uomo sia della donna. L’approccio alla contraccezione è cambiato molto negli anni: l’anticipazione dell’inizio dellasessuale e il posticipo della fecondità hanno come diretta conseguenza un aumento degli anni da “coprire” con metodi contraccettivi per ere una gravidanza indesiderata*, e la necessità di ...