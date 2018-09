Turkish Airlines | Ettore Bilotta firma le divise

Turkish Airlines - il video per la sicurezza con i personaggi Lego : Niente sigarette a bordo, le uscite di sicurezza sono lì, i giubbottini di salvataggio sono là. La procedura con cui hostess & co spiegano volo dopo volo le misure di sicurezza necessarie a bordo dell’aereo possono onestamente risultare un tantino noiose. E così Turkish Airlines , per ravvivare questo momento di prassi solitamente accompagnato da sbadigli e chiacchiericci vari, ha deciso di arruolare Batman, Emmet e Wyldstyle, ...

BLOCCA VOLO IN DIRETTA FB PER EVITARE ESPULSIONE RIFUGIATO/ Video : Turkish Airlines potrebbe farle causa : BLOCCA decollo di un aereo in DIRETTA FB per EVITARE rimpatrio di un richiedente asilo afghano: studentessa svedese ed attivista crea scompiglio sul VOLO.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 19:26:00 GMT)