Tumori | OMS | in Europa più casi ma meno vittime

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Pubblicato l’ultimo rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sulla “Salute in”: dal documento è emerso che la percentuale didi tumore inè in aumento ma è in diminuzione il tasso di mortalità. Il 2,4% della popolazione nei 53 Paesi della “regione” dell’Oms ha avuto il cancro nel 2014, pari ad un incremento del 50% rispetto al 2000. Negli Stati nordici come la Svezia, la Norvegia, la Finlandia, la Danimarca e l’Islanda, la percentuale didi tumore è al 5% mentre è all’1,8% in 10 ex repubbliche sovietiche. Nell’Unione europea, nel 2013, la percentuale diera al 2,8%, con una maggiore diffusione tra le donne (2,9%) rispetto agli uomini (2,7%). L’alta incidenza del cancro nei paesi nordici riflette il “successo dei loro programmi di screening“, ha spiegato Claudia ...