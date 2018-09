Trump firma decreto sanzioni contro interferenze voto

Ecco gli stanziamenti per la Difesa firmati da Trump - che fa il duro con Turchia e Cina - : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato il '2019 National Defense Authorization Act', o NDAA, la legge sulla politica e i finanziamenti per la Difesa degli Stati Uniti che stanzia risorse per 717 miliardi di dollari. Il budget è così diviso: 616,9 miliardi di dollari per il Pentagono , 69 miliardi per le ...

Rivelò il figlio segreto di Donald Trump - rescisso contratto firmato dall'ex portiere della Trump Tower per tacere : Un ex portiere della Trump World Tower, a conoscenza di una relazione tra il presidente Usa con una donna delle pulizie, dalla quale sarebbe nato un figlio, l'ennesimo scandalo rivelato dai media Usa mesi fa, è ora libero di parlare del contratto che firmò con America Media Inc per tacere sulla storia. Lo riferisce la Cnn.Il contratto fu firmato nel 2015: America media - la società proprietaria del National Enquirer, il cui ...

Usa - Trump firma legge per 'frenare' investimenti cinesi : Donald Trump ha firmato una nuova legge che rafforza il potere del governo di esaminare, e potenzialmente bloccare, gli accordi che coinvolgono aziende straniere. La legge, approvata in modo ...

Ue e Giappone firmano accordo di libero scambio : eliminato il 90% di dazi. Una mossa contro il protezionismo di Trump : I vertici dell’Unione europea hanno firmato oggi a Tokyo un accordo di libero scambio con il Giappone, il Jefta (Japan-Ue free trade agreeement). Si tratta del più importante negoziato stipulato tra l’Europa e lo Stato asiatico che coprirà un’area di libero scambio che riguarda quasi un terzo del Pil mondiale: a firmare il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker, il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk e il premier ...