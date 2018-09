Trono di Spade | Kit Harington rivela | “La Marvel è omofoba | nessun attore gay interpreta

Kit Harington de Il Trono di Spade contro la Marvel e l’omofobia : “Perché non prendete anche attori gay?” : Kit Harington de Il Trono di Spade ha criticato i film Marvel e Hollywood in generale per la mancanza di interpreti gay, sollevando una questione che si ripete da anni nello star system. Durante il Toronto Film Festival, dove ha presentato il film di cui è protagonista, The Death and Life of John F. Donovan, l'attore ha risposto ad alcune domande a un evento organizzato da Variety. “C'è un grande problema con la mascolinità e l'omosessualità ...

Il Trono di Spade - Peter Dinklage parla della relazione tra Jon e Daenerys : L"ansia per l"ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade, la serie Tv fantasy più famosa di sempre, cresce e, mentre i fan non stanno più nella pelle, Peter Dinklage si vede protagonista in un"inaspettata quanto curiosa intervista. Come ben tutti ricorderanno, il finale di stagione dello scorso anno si è concluso con la scena d"amore tra Jon Snow e Daenerys Targaryen ma, nascosto nell"ombra, al di là della porta di legno, si celava un ...

Nikolaj Coster-Waldau ne Il Trono di Spade 8 guadagnerà di più - Jaime Lannister sarà in tutti gli episodi? : Nikolaj Coster-Waldau ne Il Trono di Spade 8 ha ricevuto un notevole aumento di guadagno. Il magazine Bazaar ha riportato che, secondo dei documenti legali che vedono l'attore coinvolto in una causa contro la sua ex manager, Jill Littman, l'interprete di Jaime Lannister ha guadagnato la cifra asTronomica di 1,066,667 dollari ad episodio per l'ottava e ultima stagione. I documenti, inoltre, rivelano un enorme spoiler sul suo personaggio. Pare ...

I vincitori ai Creative Arts Emmy 2018 - Il Trono di Spade straccia The Handmaid’s Tale : lista completa : I vincitori ai Creative Arts Emmy 2018 hanno sorpreso (quasi) tutti. Il Trono di Spade porta a casa la sua prima vittoria in attesa della grande cerimonia del 17 settembre. La serie TV, che il prossimo anno concluderà il suo corso con l'ottava e ultima stagione, ha stravinto sulla concorrenza, ottenendo sette statuette che premiano il lavoro tecnico del suo staff, tra trucco, sonoro e costumi. Un gran lavoro di squadra che conferma Il Trono di ...

Tyrion geloso di Jon e Daenerys ne Il Trono di Spade? Peter Dinklage : “Il loro amore è pericoloso” : Peter Dinklage ha deciso di far chiarezza su un momento tra Jon e Daenerys ne Il Trono di Spade. Nel finale della settima stagione, i due finalmente consumano il loro rapporto e in una breve sequenza vediamo Tyrion che indugia nell'ascoltare al di fuori della stanza. Il Lannister ha un'espressione piuttosto cupa e turbata. Cosa stava pensando in quel preciso istante? A Entertainment Weekly, l'attore ha dichiarato, scherzando: "Ehi voi laggiù, ...

Le riprese dello spin-off de Il Trono di Spade hanno una data d’inizio - il set aprirà al termine della serie HBO? : La produzione dello spin-off de Il Trono di Spade potrebbe iniziare molto presto. La serie prequel dell'ormai celebre show HBO è ambientata nei tempi antichi di Westeros, durante l’epoca conosciuta come The Long Night ("la lunga notte"), che dà anche il titolo allo spin-off. Il network via cavo, dando il via a una serie di prequel relativi al mondo fantasy di Game of Thrones, intende continuare a sfruttare il franchise per mantenere vivo il ...

Nikolaj Coster-Waldau su Jaime ne Il Trono di Spade 8 : “Sarà con Brienne? Chi lo sa” : Dove troveremo Jaime ne Il Trono di Spade 8? Nikolaj Coster-Waldau ha anticipato il futuro del suo personaggio in un'intervista con Huffington Post. L'attore si era già espresso sul finale di serie, dichiarando che soddisferà le aspettative del pubblico. L'ultima volta che lo abbiamo visto, Jaime Lannister ha abbandonato sua sorella Cersei (incinta) dopo aver rifiutato di far parte del suo piano che lo avrebbe riportato sul terreno di guerra, ...

Il Trono di Spade - ancora ritardi per la trasmissione dell euro ottava e ultima stagione : C'è grande attesa per la stagione finale de Il Trono di Spade , il fantasy drama della HBO ispirato alla saga letteraria di George R.R. Martin. Fin da ora è la serie tv più attesa del prossimo anno ma,...

Il primo video promo de Il Trono di Spade 8 conferma il ritorno di Jon Snow a Grande Inverno? : Poche immagini ma buone? Sembra proprio questo quello di cui dovranno accontentarsi i fan che si sono ritrovati davanti il primo video promo de Il Trono di Spade 8. Poche ore fa, HBO ha condiviso sui social il promo delle serie tv che vedremo nella prossima stagione tv e tra Big Little Lies 2, Veep e la nuova Camping, non poteva mancare Il Trono di Spade 8. La nuova stagione della serie è ancora lontana dalla messa in onda e la prima immagine ...

La data de Il Trono di Spade 8 potrebbe slittare : niente nuovi episodi prima di aprile 2019? : Inizialmente prevista per la primavera del prossimo anno, la data de Il Trono di Spade 8 potrebbe slittare. Qualche tempo fa, il presidente della programmazione HBO, Casey Bloys, confermò la messa in onda dell'ultima stagione per la prima parte del 2019, probabilmente intorno ad aprile. Tuttavia, in un'intervista con l'Huffington Post, Joe Bauer, supervisore agli effetti speciali, ha dichiarato che spera di vedere la serie nuovamente agli ...

Ora puoi bere la birra di Jon Snow nel Trono di Spade : Presto si potrà brindare alla salute di Jon Snow. Si, proprio il celebre personaggio di Game of Thrones interpretato da Kit Harington. Il suo temperamento e fascino ha ispirato una birra chiamata in suo onore King in the North e, come lui, scura e fiera. A realizzarla in esclusiva è il birrificio Ommegang, che la definisce «una birra forte, audace, invecchiata nelle botti nelle lunghe e fredde notti». Inserita dall’azienda nella sua Royal ...

Richard Madden conosce il finale de Il Trono di Spade? L’ex Robb Stark ha una teoria su Jon Snow : Il finale de Il Trono di Spade andrà in onda solo il prossimo anno, quando la serie HBO chiuderà i battenti al termine dell'ottava stagione. Mancano quindi molti mesi prima di scoprire come si concluderà la saga fantasy, e nel frattempo sono usciti molti spoiler al riguardo, ma anche diverse ipotesi. Richard Madden, che ha interpretato Robb Stark nelle prime tre stagioni de Il Trono di Spade, ha svelato la sua teoria sul finale di serie. In ...

Marco D’Amore : «Perché Gomorra è meglio de Il Trono di Spade» : Ormai tutti lo chiamano Ciro. Il personaggio della serie Gomorra ha lasciato il segno e Marco D’Amore è diventato popolare. E pensare che l’attore di Caserta non era intenzionato a fare il provino della serie italiana più vista nel mondo: il suo chiodo fisso era il teatro (allora era in tournée con la trilogia della Villeggiatura di Goldoni insieme a Toni Servillo). Il cinema? La tv? Non gli appartenevano. Poi è arrivata la chiamata di Stefano ...