Trento Con il nuovo anno scolastico parte il servizio di vigilanza scolastica

Trento - compatibili interramento della ferrovia e nuova circonvallazione : La nuova circonvallazione merci di Trento , il Nordus, ossia il raddoppio delle linee della Trento-Malè, e l'interramento della linea ferroviaria nel centro del capoluogo sono tra loro compatibili . ...

Trento - arresti contro narcotrafficanti : 7.57 "Alba Bianca" è l'operazione antidroga in corso in Trentino Alto Adige e in Baviera, in cui sono impegnate la Guardia di Finanza di Trento e il Servizio Centrale Investigazione Criminalità organizzata. Trenta gli arresti,di cui dieci in flagranza di reato,nei confronti di appartenenti a una banda di narcotrafficanti. Sequestrati ingenti quantità di droga. L'operazione è condotta in collaborazione con organismi di polizia e dogana tedeschi ...

Vanoli terza - Trento dominata nel secondo tempo : DESIO - La Vanoli si aggiudica il terzo posto nel decimo trofeo Lombardia. Terzo gradino del podio frutto del successo ottenuto contro Trento , 93-70, nella finale di consolazione nel palazzetto di ...

Emergency - a Trento al via l’incontro nazionale dal titolo “#diguerraedipace”. Segui la diretta : A Trento, il 7 e l’8 settembre, è in programma l’incontro nazionale di Emergency dal titolo #diguerraedipace, tra dibattiti, conferenze, concerti e spettacoli. La diretta L'articolo Emergency, a Trento al via l’incontro nazionale dal titolo “#diguerraedipace”. Segui la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

coordinamento nessuno escluso - trentino : ' festa con... formidabile ' : SABATO 8 SETTEMBRE AL PARCO MELTA DI GARDOLO - Trento - - dalle 14.30 ... : Qui non si tratta di scienza, ma di logica, di statistica, di ovvietà che, chissà perché, vengono taciute e vissute come minacce alla salute pubblica. Cerchiamo di essere pragmatici, come i vicini ...

Al via il convegno nazionale di Emergency a Trento : si discuterà della questione migranti - di vittime di guerra e di povertà : Venerdì 7 e sabato 8 settembre, l'associazione umanitaria Emergency si riunisce a Trento per il 17simo convegno nazionale. Alla manifestazione nazionale, intitolata "Di guerra e di Pace", saranno presenti i fondatori dell'associazione nonché numerosi esponenti politici e della società civile impegnati in cause umanitarie tra cui Gino Strada, Enrico Mentana, Fiorella Mannoia e Mimmo Lucano.Continua a leggere

Trento - 'Brutta negra - ti uccido' : minacce razziste contro una pastora etiope : "Brutta negra, ti uccido. Te ne devi andare". E ancora: "Questo non è il tuo posto". Sono solo alcuni degli insulti a sfondo razzista che da mesi impediscono a Agitu Ideo Gudeta , pastore etiope e ...

Trento. Fermato autista di autocarro : aveva con sé delle armi : Nell’ambito dei controlli di polizia stradale effettuati dalla Polizia Locale di Trento una pattuglia in via Sanseverino ha Fermato un

Trento. Contrada larga chiude con l’Orchestra Giovani in sinfonia : Ultimo appuntamento con la grande musica di Contrada larga, iniziativa promossa dal Comune con la collaborazione dell’orchestra regionale Haydn di

Trento. Mercati contadini : domande per il nuovo gestore : È stato pubblicato l’avviso per selezionare il nuovo soggetto gestore dei Mercati contadini di Piazza Dante e San Giuseppe, finalizzati

maschio - M5S - * ciclabile ponte alto - città di Trento : ' la Commissione Urbanistica e il Consiglio Comunale siano organo di confronto con ... : Si tratta non di una scelta tecnica pertanto ma puramente politica. Si tratta di decidere se vogliamo un accesso più semplice ma osceno o qualcosa di più difficile ma ambientalmente e ...

'Io sto con i migranti' - a Trento la staffetta della solidarietà : Trento. L'esempio, la linea, che parla di solidarietà e accoglienza l'ha data una signora ottantenne di Arco, in Trentino. E ha fatto subito scuola, tanto che da oggi sono in tanti davanti al Duomo di ...

