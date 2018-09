Tragico rogo in casa | anziana e figlio disabile muoiono abbracciati

ilgiornale

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Tragedia in un"abitazione di Conselve (provincia di Padova), dove stamani intorno alle 2:30 si è scatenato un violento incendio a causa del quale sono decedute entrambe le persone che vivevano al suo interno.Si tratta dell"86enne Rosa Lamberti e deldi 42 anni Angelo Volpi, ritrovati stretti l"un l"altra in un ultimo abbraccio prima di spirare. Le fiamme, secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco, accorsi per primi sul luogo, si sarebbero originate dal garage della villetta. Qui, alimentato da due bancali di pellet, ilsi sarebbe rapidamente esteso, diffondendosi in tutto il pianterreno ed andando ad interessare il primo piano, in cui si trovavano le camere da letto.Al loro arrivo, le squadre di pompieri giunte da Piove di Sacco e da Padova si sono adoperate al meglio per domare rapidamente le fiamme e cercare di portar soccorso agli occupanti della villetta. ...