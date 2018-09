Tragedia del Raganello | emesse sette informazioni di garanzia

Maltempo - Tragedia del 20 Agosto nelle Gole del Raganello : 7 indagati per “omicidio colposo” : La Procura della Repubblica di Castrovillari ha emesso sette informazioni di garanzia nell’ambito dell’inchiesta sulla tragedia delle Gole del torrente Raganello, nel Comune di Civita in Calabria, dove il 20 Agosto scorso un’onda di piena ha ucciso 10 persone, 9 escursionisti e una guida. Sull’identità delle persone nei confronti delle quali sono stati emessi gli avvisi di garanzia, che vengono notificati in queste ore ...

11 settembre - il video inedito e restaurato della Tragedia delle Torri gemelle 17 anni dopo : l’attacco - il crollo - i soccorsi : A distanza di 17 anni dall’attacco alle Torri gemelle, sono usciti i video restaurati dell’ex cameraman della Cbs, Mark LaGanga. Durante il filmato LaGanga incontra soccorritori, poliziotti e vigili del fuoco al lavoro, e riprende i feriti portati via in barella. Quasi 30 minuti per uno documento storico straordinario. L'articolo 11 settembre, il video inedito e restaurato della tragedia delle Torri gemelle 17 anni dopo: ...

Solfatara - un anno dopo la Tragedia resta il giallo della crosta fragile : I cancelli restano mestamente chiusi, mentre in lontananza a malapena si vedono gli sbuffi della terra ardente. L'area del cratere della Solfatara è ancora sotto sequestro, un anno dopo la...

100 MORTI IN UN NAUFRAGIO AL LARGO DELLA LIBIA/ Medici Senza Frontiere : "Tragedia lo scorso 1 settembre" : 100 MORTI in un NAUFRAGIO al LARGO DELLA LIBIA. Medici Senza Frontiere: "Tragedia lo scorso 1 settembre", anche 20 bambini tra le vittime, solo due corpi recuperati(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 23:40:00 GMT)

Tragedia il giorno del matrimonio : muore poche ore prima del sì : Destino crudele. Non ha fatto in tempo Jennie, giovane mamma di cinque figli, a coronare il suo sogno, quello di sposare l’amore della sua vita, la sua “anima gemella”. Il cancro ha fatto prima: se l’è portata via a 32 anni, quando aveva ancora tutta la vita davanti e non le ha dato nemmeno il tempo di convolare a nozze con il compagno, il coetaneo Francis Yule. Jennie, scozzese e originaria di Dundee, è morta ...

Tragedia in Francia : ex difensore del St. Etienne ucciso in una sparatoria : Tragedia a Le Seyne-sur-Mer: l’ex difensore del St. Etienne Gomis è stato ucciso in una sparatoria a soli 19 anni William Gomis, ex difensore del St. Etienne, è stato ucciso la scorsa notte in una sparatoria a Le Seyne-sur-Mer. Il 19enne è stato colpito mentre si trovava in macchina con un 14enne, ucciso anche lui, in uno scontro a fuoco che la polizia ritiene legato a un regolamento di conti nell’ambiente del traffico di ...

Crollo ponte Morandi - al via i primi interrogatori in procura. Ecco cosa chiese la notte della Tragedia un manager di Autostrade : Primo interrogatorio, negli uffici del palazzo di giustizia di Genova, nell'ambito dell'inchiesta sul Crollo del ponte Morandi che ha travolto ed ucciso 43 persone e ha lasciato senza casa centinaia ...

Tragedia dell’aria : precipita aereo con medico italiano a bordo. Le sue condizioni. La notizia ha sconvolto tutti : Una vera e propria Tragedia aerea si è verificata in Sud Sudan con un medico italiano, Damiano Cantone, 32 anni di Catania, fra i sopravvissuti (un miracolo!), ma ovviamente ferito. Un aereo con a bordo 23 passeggeri, si è schiantato nel lago Yirol. Le vittime sono 19, tra cui tre bambini, e i feriti 4, tra cui appunto il medico del Cuamm che, originario di Catania è stato in servizio a Padova. Avrebbe subito un grave trauma al collo. Tra ...

