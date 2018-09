: La pochezza del ministro Toninelli: la Camera si riunisce per discutere della tragedia di Genova, con grave ritardo… - AndreaRomano9 : La pochezza del ministro Toninelli: la Camera si riunisce per discutere della tragedia di Genova, con grave ritardo… - valigiablu : L'incredibile lavoro del @nytimes su Genova tradotto in italiano > Il Crollo del Ponte di Genova: La Strada verso… - gennaromigliore : #Toninelli sta intervenendo su una tragedia come quella di Genova infarcendo un intervento pieno di falsità con ins… -

"Ci sono al momento sette informazioni di garanzia, siamo in fase di notifica proprio in queste ore e non possiamo darvi i nomi, non devono saperlo dalla stampa". Lo dice all'Agi il procuratore di Castrovillari (Cosenza), Eugenio Facciolla, che sta conducendo l'inchiesta relativa alla morte di 10 persone, che hanno perso la vita nelle gole del Raganello, a Civita (Cosenza), nel Parco del, il 20 agosto scorso a causa di un'ondata di piena.(Di mercoledì 12 settembre 2018)