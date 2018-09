romatoday

: RT @romatoday: Tragedia a Largo Agosta: anziana colpita da una pallonata cade e muore in piazza - ATtACcatiAlBus : RT @romatoday: Tragedia a Largo Agosta: anziana colpita da una pallonata cade e muore in piazza - romatoday : Tragedia a Largo Agosta: anziana colpita da una pallonata cade e muore in piazza - CentroAstalli : RT @cittanuova_it: Russo (Acli), no a questa politica sui migranti -

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Hanno tentato di rianimarla disperatamente per diversi minuti. Per lei purtroppo però non c'è stato nulla da fare.nel tardo pomeriggio di oggi 12 settembre. Alle 18.15 un'...