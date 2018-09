romadailynews

: RT @moovit_it: ?? Lunedì 17 sciopero a #Roma! A rischio le corse Roma TPL e Schiaffini dalle 8.30 alle 12.30. Le corse della rete @BusCotral… - TreninoBlu : RT @moovit_it: ?? Lunedì 17 sciopero a #Roma! A rischio le corse Roma TPL e Schiaffini dalle 8.30 alle 12.30. Le corse della rete @BusCotral… - Franz6081 : RT @moovit_it: ?? Lunedì 17 sciopero a #Roma! A rischio le corse Roma TPL e Schiaffini dalle 8.30 alle 12.30. Le corse della rete @BusCotral… - mauriziosgh : RT @romadailynews: Tpl: lunedì sciopero di 4 ore proclamato per parziale pagamento stipendi: Roma – Lunedi’ 17… -

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Roma – Lunedi’ 17 settembre linee di bus periferiche saranno a rischio per lodi 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30, indetto tra i lavoratori della societa’ Roma Tpl. L’agitazione e’ stata proclamata dai sindacati Cgil, Cisl e Uil per protestare contro ildegli. La protesta non interessera’ la rete Atac che sara’ regolarmente in servizio. L'articolo Tpl:di 4 oreperproviene da RomaDailyNews.