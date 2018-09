Totti mostra la copertina del nuovo libro

calcioweb.eu

: Roma: Totti mostra copertina nuovo libro - FerraraLiberato : Roma: Totti mostra copertina nuovo libro - PerSempreNa : Roma: Totti mostra copertina nuovo libro - - Loredan14024493 : RT @RaiNews: Calcio, Roma: Totti in un video mostra la copertina della sua biografia, 'Un capitano', nelle librerie in autunno. https://t.c… -

(Di mercoledì 12 settembre 2018) “Finalmente posso farvi vedere ladel mio. Come sto?”. Francescosvela in anteprima via social ladella sua autobiografia la cui uscita è prevista in autunno. Il, scritto col giornalista Paolo Condò ed edito da Rizzoli, si intitolerà ‘Un Capitano’ e avrà inil volto dell’ex numero 10 giallorosso, ora dirigente a Trigoria. “Ci siamo quasi” ha aggiuntonel video diffuso attraverso i suoi canali social ufficiali.L'articololadelCalcioWeb.