Torino - la polizia chiude la casa d’appuntamento delle bambole sexy : I clienti della prima casa d"appuntamento con bambole in Italia dovranno portare pazienza. In data odierna, infatti, c"è stata un"operazione congiunta dell"Asl e della polizia municipale, che ha messo i sigilli alla controversa LumiDolls, aperta qualche giorno fa nel quartiere Mirafiori di Torino.Il motivo della serrata obbligata? Dalle indagini condotte dagli inquirenti è emerso che l"attività di ospitalità dichiarata non è a norma di legge: si ...

Torino. Polizia Municipale : controlli sul fiume Po : Oggi, mercoledì 8 agosto, agenti del Comando della VIII Sezione Circoscrizionale San Salvario/Borgo Po, con i colleghi della VII Sezione

Bambina ricoverata per denutrizione : genitori la portano via/ Ultime notizie Torino : polizia sulle loro tracce : Torino, Bambina di 10 anni ricoverata per denutrizione: genitori la portano via contro il parere dei medici, che allertano la procura. E la polizia si è messa sulle loro tracce(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 19:32:00 GMT)

VAL SUSA - NO TAV ABBATTONO RETI NEI PRESSI DEL CANTIERE/ Marcia contro Torino-Lione : 20 denunciati da polizia : Blocco Tav. Conte segue M5s per far digerire il Sì alla Tap: ultime notizie e caos Governo Lega-M5s. Salvini contrario allo stop, "costa di più interrompere i lavori"(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 19:34:00 GMT)

Torino - cinque infrazioni sotto gli occhi della polizia : quasi 6mila euro di multa : È passato con il semaforo rosso, a fari spenti, parlando al cellulare, senza la cintura e con l’auto non assicurata. cinque infrazioni in un colpo solo davanti a una pattuglia della polizia municipale di Torino. L’uomo, un italiano di 29 anni, è stato fermato dopo un breve inseguimento alle 2.30 della notte tra mercoledì e giovedì in corso Vercelli, periferia nord della città. La Repubblica, che riporta la notizia, ha fatto il ...

Concorso Polizia Municipale Torino 50 posti : scade il 19 luglio : Ancora poche ore per iscriversi al Concorso Polizia Municipale Torino 50 posti, per l’assunzione di 50 vigili urbani ad incremento dell’organico di Polizia della Città, Cat. C, posizione economica C1, da assumere con contratto di formazione e lavoro. La scadenza per presentare la domanda è stata fissata per le ore 13:00 di giovedì 19 luglio 2018. Vediamo ora come presentare la domanda, chi può farlo e attraverso quale modalità. Concorso Polizia ...

Torino - blitz della polizia al centro sociale Askatasuna : 15 misure cautelari - sequestrati coltelli e mazze : All’alba di venerdì 13 luglio la polizia ha fatto irruzione nel centro sociale Askatasuna, a Torino, in corso Regina Margherita, per i disordini avvenuti il primo maggio del 2017, quando ci furono alcuni scontri con le forze dell’ordine. Quindici le misure cautelari emesse dal gip, tra cui 9 arresti domiciliari e 6 obblighi di firma in Questura. L’accusa è di resistenza pluriaggravata a pubblico ufficiale. A svolgere le ...

Blitz della polizia nel centro sociale Askatasuna - 19 misure cautelari a Torino : I provvedimenti rientrano in un'indagine sui tafferugli scoppiati in via Roma al corteo del Primo Maggio del 2017

