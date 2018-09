Torino La Municipale blocca la prima casa d’appuntamenti con bambole

A Torino la Polizia Municipale blocca la casa per appuntamenti con bambole hot : Blitz della Polizia Municipale e dell'ufficio di igiene dell'Asl da LumiDolls, la prima casa d' appuntamenti con bambole in Italia, che la scorsa settimana ha aperto alla periferia di Torino . Dai ...

Torino : blitz della municipale nella casa delle bambole gonfiabili : blitz della polizia municipale e dell'ufficio di igiene dell'Asl da LumiDolls, la prima casa d'appuntamenti con bambole in Italia, che la scorsa settimana ha aperto alla periferia di Torino .Dai controlli è emerso che l'attività di ospitalità non è a norma di legge: si tratta di un esercizio abusivo dell'attività di affittacamere. I titolari verranno diffidati dal continuare. Sono in corso i controlli del ...

Concorso Polizia Municipale Torino 50 posti : scade il 19 luglio : Ancora poche ore per iscriversi al Concorso Polizia Municipale Torino 50 posti, per l’assunzione di 50 vigili urbani ad incremento dell’organico di Polizia della Città, Cat. C, posizione economica C1, da assumere con contratto di formazione e lavoro. La scadenza per presentare la domanda è stata fissata per le ore 13:00 di giovedì 19 luglio 2018. Vediamo ora come presentare la domanda, chi può farlo e attraverso quale modalità. Concorso Polizia ...