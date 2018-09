Toninelli | Decreto su Genova forse in Cdm già domani Non vedo problemi per

Venerdì al consiglio dei ministri il decreto per Genova. Toninelli : 'i lavori per il ponte a Fincantieri' : Il testo conterrà un aiuto alle famiglie per i mutui e alle imprese con delle agevolazioni. Toninelli ha ribadito che il ponte costruirà lo Stato con soldi privati e Fincantieri -

Toninelli prepara il 'decretone' su Genova e prova ad aggirare i dubbi della commissione Ue sull'affidamento diretto a Fincantieri : Il via libera per affidare direttamente la ricostruzione del ponte di Genova a Fincantieri è all'esame della commissione europea. E i primi dubbi iniziano ad emergere. In sostanza si sta valutando se l'affidamento a Fincantieri (controllata al 71,6% da Fintecna, finanziaria del ministero dell'Economia) possa costituire un aiuto di Stato.Per questo i contatti tra Roma e Bruxelles sono frenetici. Una delegazione tecnica del ministero dei ...

