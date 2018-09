TIM | Scott Jovane lascia l' azienda

Un'otTIMa annata - A Good Year/ Su Rete 4 il film con Russell Crowe di Ridley Scott (oggi - 9 settembre 2018) : Su Rete 4 va in onda oggi, 9 settembre, il film di Ridley Scott Un'ottima annata - A Good Year. Il protagonista della pellicola è Russell Crowe, con lui Abbie Cornish.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 10:17:00 GMT)

Caduta Libera - il programma concorrente di RaiUno fa otTIMi ascolti e Gerry Scotti e attacca (indirettamente) Mediaset : Domenica 9 settembre tornerà nel preserale di Canale 5 “Caduta Libera“, il game show condotto da Gerry Scotti giunto alla settima edizione. Una fascia oraria che Canale 5 ha però di fatto “spento” da tre mesi mentre RaiUno ha trasmesso, come accade da anni, Reazione a Catena. programma solido che, al netto delle critiche ricevute dal conduttore Gabriele Corsi, ha ottenuto ottimi ascolti. A Mediaset hanno puntato tutto ...

Scott Jovane (TIM) apre a Sky e Dazn : “Giusto mettere i diritti tv a disposizione di tutti” : "Credo che sia giusto che chiunque abbia i diritti tv del calcio li metta a disposizione di tutti", ha commentato. L'articolo Scott Jovane (Tim) apre a Sky e Dazn: “Giusto mettere i diritti tv a disposizione di tutti” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Golf - European Tour 2018 : Brandon Stone conquista lo Scottish Open con un ulTIMo round da sballo! Andrea Pavan nella top 15 : Brandon Stone realizza un ultimo round mostruoso e conquista lo Scottish Open, torneo incluso nel circuito dell’European Tour 2018, che ha avuto luogo sul percorso par 70 del Gullane Golf Club a East Lothian, in Scozia. Il sudafricano ha consolidato la prima posizione con 20 colpi sotto il par, realizzando un giro davvero strepitoso, concluso in 60 colpi (-10) con otto birdie e un eagle alla buca 16, grazie al quale ha chiuso ...

Atletica - Mondiali U20 2018 : Italia magistrale - 4×400 in trionfo! Scotti e compagni Campioni. I risultati dell’ulTIMa giornata : Campioni del Mondo! Italia in festa a Tampere (Finlandia) in coda ai Mondiali U20 2018 di Atletica leggera grazie a una strepitosa 4×400 metri maschile che si consacra e conquista un’inattesa medaglia d’oro, storica perché è la prima ottenuta da una staffetta nella rassegna iridata di categoria. Show incredibile di Klaudio Gjetja, Andrea Romani, Alessandro Sibilio, Edoardo Scotti (e di Lorenzo Benati in batteria) che stampano un ...

Atletica - Mondiali U20 : Edoardo Scotti otTIMo quarto nei 400 metri - finale con record nazionale juniores per la 4×100 femminile : Terminata la quarta giornata dei Mondiali Under 20 2018 di Atletica leggera a Tampere (Finlandia). Edoardo Scotti ottiene un ottimo quarto posto nella finale dei 400 metri piani, fermando il cronometro in 46.20. L’azzurro non riesce a ripetere lo strepitoso tempo fatto segnare ieri (45.84, record nazionale juniores), ma conquista comunque un piazzamento al di sopra delle aspettative alla vigilia della competizione iridata. Oro al belga ...

Atletica - Mondiali U20 2018 : Edoardo Scotti super 45.84 e finale - Elisabetta Vandi setTIMa - Gatto in finale. Assegnati 7 titoli : A Tampere (Finlandia) proseguono i Mondiali U20 2018 di Atletica leggera. Strepitosa prestazione di Edoardo Scotti nelle semifinali dei 400 metri: superlativo 45.84, record italiano juniores (migliorato il 45.92 di Vladimir Aceti siglato l’anno scorso), quarto azzurro in stagione a scendere sotto i 46” dopo Davide Re, Daniele Corsa e Matteo Galvan e domani andrà a caccia delle medaglie. Elisabetta Vandi chiude al settimo posto la ...

SERPENTE SPUNTA DA CRUSCOTTO : CHOC IN AUTO PER 56ENNE/ UlTIMe notizie : controllo in officina dopo i soccorsi : SPUNTA SERPENTE da CRUSCOTTO dell'AUTO: donna di 56 anni allerta la polizia stradale. Si trattava di un rettile innocuo, la vittima avrebbe ripreso la marcia dopo i controlli.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 18:34:00 GMT)