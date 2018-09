Tim Cook lancia la nuova generazione di iPhone E rilancia l' Apple Watch

TRUMP SFIDA APPLE - "PRODUCETE NEGLI USA"/ Ultime notizie - Tim Cook preoccupato da nuovi dazi alla Cina : TRUMP SFIDA APPLE, "producete NEGLI Usa": il presidente americano risponde alle preoccupazioni del gruppo di Tim Cook per nuovi dazi alla Cina che aumenterebbero i costi dei prodotti.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 22:28:00 GMT)

Sagralea d'Albenga - un successo la millefoglie di Andrea Milazzo - ulTima sera con lo show cooking di Federico Scardina : Andrea Milazzo, chef del ristorante hotel Toscana di Alassio, non ha deluso, la sua millefoglie di pesce lama con patate, olive taggiasche in crunch, finta besciamella al pigato brut della Vecchia ...

Un tweet per la Regina del Soul : Tim Cook rende omaggio ad Aretha Franklin - : La sua voce continuerà a sollevarci, attraverso la musica che ha donato al mondo. Il nostro pensiero va alla sua famiglia, ai suoi cari e ai fan di tutto il mondo. Prendi la sua mano, Signore, e ...

Le vetrate di Apple Park alte tre piani si aprono - la GIF animata pubblicata da Tim Cook - : ... @tim_Cook, 16 agosto 2018 Ora invece grazie a una GIF animata pubblicata da Tim Cook nelle scorse ore è possibile sbirciare in una delle sedi aziendali più intriganti del mondo, per ammirare l'...

Trump ha incontrato a cena Tim Cook - : ...ha invitato più volte Apple a investire massicciamente negli USA e questa a gennaio di quest'anno ha annunciato una serie di investimenti con cui sostiene che il suo contributo diretto all'economia ...

Tim Cook - la musica non perda umanità : ANSA, - ROMA, 8 AGO - 'Temiamo che la musica sia privata dell'umanità, che diventi un mondo di bit e byte invece che di arte e creatività'. A parlare così è il Ceo di Apple, Tim Cook, in un'intervista a Fast Company in cui, pur senza citare il rivale dello streaming Spotify, evidenzia ...

Tim Cook su Apple Music : 'La differenza rispetto agli altri è la cura dei contenuti'. - : Le trimestrali record con una continua crescita dei servizi offerti dal gruppo stanno consentendo ad Apple di costruire un solido bacino di utenti, con un approccio più filosofico nel mondo della ...

Tim Cook : i 1000 miliardi non sono la misura del successo di Apple : Nel mondo di oggi la nostra missione è più importante che mai. I nostri prodotti non solo creano momenti di sorpresa e di meraviglia, ma danno la possibilità alle persone in tutto il mondo di ...

Tim Cook a LGBTQ Loveland 2018 : 'Normale è la peggior parola mai inventata' - : Il CEO di Apple ha partecipato all'evento Loveloud 2018 parlando al mondo LGBT. «Siete un dono al mondo. Non avete niente che non va». E poi accusa chi parla di 'normalità': la peggior parola mai creata Il CEO di Apple, Tim Cook, ha partecipato a Loveloud 2018, evento che si è svolto a Salt Lake ...