THE GOOD DOCTOR 2 CI SARÀ? Anticipazioni | bisognerà attendere l' estate 2019?

THE GOOD Doctor - episodi 12 settembre : anticipazioni : È cominciato tutto con il parzialmente inatteso successo delle prime puntate, che però poi è stato poi mantenuto per tutta la durata della prima stagione per un tripudio di pubblico francamente notevole. Mercoledì 12 settembre in prima serata alle 21.25 su Rai1 torna con l’ultimo appuntamento in prima visione assoluta The Good Doctor, la serie che racconta le vicende di Shaun Murphy (interpretato da Freddie Highmore, qui CHI È), un giovane ...

THE GOOD Doctor - stasera 12 settembre 2018 - l'ultima puntata : Scopriamo cosa riservano le anticipazioni delle ultime due puntate dedicate al giovane chirurgo affetto da autismo, Shawan Murphy.

Programmi TV di stasera - mercoledì 12 settembre 2018. Su Rai1 ultimo appuntamento per THE GOOD Doctor : The Good Doctor Rai1, ore 21.25: The Good Doctor – Ultimi episodi – 1^Tv 1×17 - Il prezzo del sorriso: Una giovane ragazza, affetta da sindrome di Moebius, che vuole sottoporsi ad un intervento di chirurgia elettiva per poter sorridere. Shaun è fermamente contrario. 1×18 – Veri amici: La notizia della malattia di Glassman fa compiere a Shaun un grave errore durante un ordinario intervento chirurgico. Rai2, ore ...

THE GOOD Doctor - ultima puntata : le anticipazioni : La Rai fa centro con "The Good Doctor", la serie americana record di ascolti che racconta la vita di un giovane medico autistico. Targata Abc, segue il filone del medical drama, amatissimo dal pubblico. Mercoledì 12 settembre, alle 21:25 su Rai 1, l'ultimo appuntamento della stagione.--Shawn Murphy (Freddie Highmore), un giovane medico specializzando affetto da autismo e con la sindrome del Savant, dice addio alla sua tranquilla vita di campagna ...