The Act | nel cast anche Chloe Sevigny e AnnaSophia Robb

The Act : Joey King nel cast come co-protagonista : The Act amplia il suo cast e conquista Joey King per il ruolo di Gypsy. La serie Tv vanta già la presenza di Patricia Arquette e continua a delineare i personaggi principali che vedremo nella prima stagione. The Act debutterà su Hulu grazie a Nick Antosca e Michelle Dean, autori per la Universal Cable Productions. The Act ha trovato la sua Gypsy Joey King non è certo un volto sconosciuto per gli utenti Netflix: l’abbiamo vista nel film ...

The Act riporta al crime il premio Oscar Patricia Arquette : The Act è la nuova serie Tv firmata Hulu: il cast ha appena concluso le trattative con la vincitrice di un premio Oscar Patricia Arquette. La ricordiamo in CSI: Cyber anche se è stato il suo ruolo di protagonista in Medium a permetterle di conquistare un Emmy Award. The Act verrà diretto da Laure de Clermont-Tonnerre di Mustang, mentre l’antologia è basata sui personaggi creati da Michelle Dean e Nick Antosca. The Act: Patricia Arquette ...

Al cinema “The darkest Minds” il primo film live-action della regista Jennifer Yuh Nelson : Da oggi al cinema “THE darkest MINDS” il primo film live-action della regista Jennifer Yuh Nelson, nota per avere diretto due episodi della serie “Kung Fu Panda”. Il film è un adattamento dell’omonimo romanzo best-seller di Alexandra Bracken, il primo di una trilogia che comprende The darkest Minds, Never Fade e In the Afterlight. Il film è interpretato da Amandla Stenberg (“The Hunger Games”) nel ruolo di Ruby Daly, Harris ...

Londra - al Globe Theatre Amleto è donna - mentre Ofelia è un uomo. È la nuova tendenza del cross-gender acting : Al Globe Theatre di Londra Amleto è donna. Al contrario, la sua fidanzata Ofelia è interpretata da un uomo. Nessun errore, sul palcoscenico del teatro di Shakespeare per antonomasia è l’attrice Michelle Terry a vestire i panni del principe danese mentre tocca a Shubham Saraf rappresentare la fanciulla. Certo, quando Amleto e Ofelia duettano a ruoli invertiti l’effetto è assolutamente straniante per il pubblico, che ha accolto la ...

Skyscraper - perché vedere - o evitare - il nuovo action con The Rock : ... nell'ennesima, scontata riproposizione dello spettro dell'11 settembre, il film racconta la fragilità delle strutture del mondo occidentale e la vulnerabilità di un padre, capace di rialzarsi e ...