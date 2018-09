Test pre-campionato Cantù sconfitta da Venezia

Lavoro : Napoli - proTesta precari su tetto basilica Capodimonte : ANSA, - Napoli, 12 SET - Alcuni disoccupati, ex progetto Bros, si stanno rendendo protagonisti a Napoli di una eclatante protesta salendo ed occupando, a decine di metri d'altezza, il tetto della ...

Orario e presentazione iPhone XS - XS Max e XR in streaming : diretta Testuale il 12 settembre : C'è grandissima attesa oggi 12 settembre per la presentazione ufficiale dei nuovi iPhone XS, iPhone XS Max ed iPhone Max, fermo restando che siano effettivamente questi i nomi scelti da Apple per i suoi modelli 2018. Come sempre avviene in questi casi, appassionati Apple e non solo intendono seguire l'evento in diretta streaming, con tutte le informazioni del caso sull'Orario d'inizio in Italia. Oltre alla volontà di strappare gli ultimi rumors ...

Vela - Coppa del Mondo Enoshima 2019 : Italia sempre in Testa nel Nacra 17 con Tita-Banti e Bissaro-Frascari - Camboni è 2° nell’RS : X! : Seconda giornata di gare positiva ad Enoshima (Giappone) nella prima tappa di Coppa del Mondo di Vela 2019. Gli azzurri di punta si confermano nelle prime posizioni delle rispettive categorie e lanciano dei segnali positivi in vista delle regate olimpiche, che si disputeranno proprio ad Enoshima nel 2020. Ruggero Tita e Caterina Banti non si fermano più e continuano ad imporre il proprio dominio sul resto della concorrenza nella categoria Nacra ...

Test del Dna gli rileva che il padre è un prete cattolico : Dopo 25 anni di ricerche, grazie al Test del Dna , Jim Graham ha finalmente scoperto chi era il padre naturale: un sacerdote cattolico che aveva anche tentato di fuggire con la madre A riportare la ...

«La notizia del caso importato in Europa rappresenta un'ulteriore Testimonianza : «La notizia del caso importato in Europa rappresenta un'ulteriore testimonianza di come i viaggi in aereo possano portare in poche ore malattie della foresta profonda alle grandi città del mondo industrializzato. Una rete attiva di specialisti in grado di riconoscere questa ed altre malattie infettive emergenti, costituisce quindi un irrinunciabile strumento di protezione per l'intera ...

Karate - Premier League 2018 : a Berlino riparte la stagione. Test importante per gli azzurri in vista dei Mondiali : Questo fine settimana a Berlino si svolgerà la sesta tappa stagionale della Premier League di Karate. Dopo la pausa estiva si tornerà a combattere nel massimo circuito internazionale. Per gli azzurri sarà importante fare bene in questo appuntamento per iniziare al meglio il percorso di avvicinamento verso i Mondiali di Madrid di novembre. Andiamo quindi a scoprire cosa ci aspetta in questa gara. L’Italia si presenterà compatta in Germania, con ...

Copyright - cosa prevede la riforma in Commissione Ue/ Ultime notizie - Wikipedia proTesta oscurando immagini : Copyright, Commissione Ue: "riforma oggi o mai più". Ultime notizie, portavoce sottolinea: "La nostra proposta salvaguarda la libertà di espressione".(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 18:38:00 GMT)

La scuola inizia con uno sciopero - proTestano i precari a Montecitorio - : La mobilitazione è stata indetta dall'Anief in occasione della discussione alla Camera del decreto Milleproroghe. I partecipanti chiedono di approvare l'emendamento salva-precari che riapre le ...

Gli adolescenti preferiscono i messaggi di Testo alle normali conversazioni : Stando ad un nuovo report, i giovani di età compresa tra i 13 e i 17 anni preferiscono messaggiare con gli smartphone che conversare in modo tradizionale L'articolo Gli adolescenti preferiscono i messaggi di testo alle normali conversazioni proviene da TuttoAndroid.

Ponte Morandi - sentito il primo Teste : “Nessuna pressione da Autostrade per ammorbidire lo studio sulla sicurezza” : Nessuna pressione da parte di Autostrade per ammorbidire il parere del Cesi sul livello di sicurezza del Ponte Morandi. E’ questo, in sintesi, ciò che ha dichiarato Enrico Valeri, responsabile del coordinamento viabilità di Autostrade, ai magistrati che stanno indagando sul disastro di Genova. L’uomo, sentito come persona informata sui fatti, è stato il primo interrogato nell’ambito dell’inchiesta sul crollo. “Da ...

Israele - nato vitello rosso : fine del mondo vicina?/ Per i Testi sacri questo evento prefigura l'Apocalisse : Israele, nato vitello rosso: fine del mondo vicina? Per i testi sacri questo evento prefigura l'Apocalisse. Ma ci sono perplessità perché è nato da embrioni congelati di red angus(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 17:07:00 GMT)

MURALES CHOC A TORINO : SALVINI APPESO A TestA IN GIÙ/ Ultime notizie : le precedenti intimidazioni al leghista : Matteo SALVINI APPESO a TESTA in giù come Benito Mussolini: MURALES CHOC a TORINO. “Che squallore, quanto odio...”, il commento sui social del ministro dell'Interno. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 13:38:00 GMT)

Spagna - Ciudadanos apre all'utero in affitto : le proTeste delle Femen : In Spagna Ciudadanos chiede di legalizzare l'affitto degli uteri perché sarebbe 'un passo avanti come l'aborto e il matrimonio gay'. Lo ha dichiarato Alberto Rivera Diaz, presidente di Ciudadanos-...

Scopre di essere incinta di 37 settimane : i Test erano negativi : Sentiva degli strani dolori e si è subito fatta vistare da un medico. Così una giovane studentessa di Dublino ha scoperto di essere incinta di 37 settimane. Laura Molloy non aveva alcun sintomo della gravidanza e aveva anche fatto due test risultati negativi.Un mese dopo la visita, la studentessa ha dato alla luce Finn che adesso ha tre anni. "Quando sono andata a fare la visita, temevo di avere un tumore", ha spiegato la giovane in un ...